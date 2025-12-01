Мурал памяти: в Мурманске увековечили подвиг пятилетнего Толи, спасшего маму ценой своей жизни
Памятный коллаж, объединяющий фотографии, детские рисунки и бумажные поделки, изображен на доме №18, и посвящён пятилетнему Толе Минашкину - мальчику из Курска, который в июле этого года погиб, закрыв собой маму во время атаки беспилотника.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это безусловно трагедия, но одновременно с этим и подвиг».
История этой семьи глубоко тронула северян. Полина Минашкина, мама Толи, родилась и выросла в Мурманской области, но десять лет назад переехала в Курск. В день трагедии сын, не раздумывая, бросился защищать её.
В открытии мурала принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, однокурсники Полины и жители города. Вместе они возложили цветы в честь большого подвига маленького человека.
Ольга Бородина, подруга мамы Толи: «Она должна знать, что она не одна в этом мире. Пусть этим большим портретом и будет это всё сказано».
Этот мурал - тихий рассказ о любви, о храбрости и о главной ценности каждого человека - его семье. А в Мурманске теперь есть место, где память о маленьком герое Толе будет жить всегда.