Муралы из Мурманска и Кандалакши признаны одними из лучших в городах Арктической зоны России

Объявлены результаты межрегионального конкурса лучших практик применения монументальной живописи при благоустройстве городской среды, который был организован в рамках фестиваля «Берингов пролив». В числе победивших объектов – муралы Мурманска и Кандалакши.

Объявлены результаты межрегионального конкурса лучших практик применения монументальной живописи при благоустройстве городской среды, который был организован в рамках фестиваля «Берингов пролив». В числе победивших объектов – муралы Мурманска и Кандалакши.

Напомним, фестиваль проходит в Анадыре со 2 по 7 августа. Его цель – поощрение и распространение лучших реализованных проектов в сфере благоустройства заполярных городов.

Планомерная работа с муралами в столице Кольского заполярья ведётся с 2019 года. Благодаря фестивалю урбан-арта «Рост» за два года в Ленинском округе Мурманска было создано более 30 работ.