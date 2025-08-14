Муралы на домах радуют жителей и гостей Мурманска

Ставший традиционным фестиваль «РОСТ» помогает преображать наш город-герой. Десятки талантливых художников из разных регионов страны приезжают в Мурманск и украшают его.

На фасадах домов они рисуют картины, создают панно и фрески. В 2025 году в рамках фестиваля трудятся 13 художников.

Прямо сейчас прохожие на улицах могут наблюдать уже готовые их творения или процесс их создания. Это увлекательно, интересно и необычно. А самое главное, результат очень нравится местным жителям.

- Супер! Муралы – это красиво.

- Уже даже экскурсии проводят по муралам в Росте.

- Мне нравится, украшают город. Нарядней становится.

- Каждый раз, когда я сюда приезжаю, мне всё больше и больше нравится Мурманск. Очень здесь у вас приятно, очень породному.

- Красота города - немаловажный фактор.

- Я к этому отношусь максимально положительно, потому что у нас в городе много серых домов. И для нашего северного тусклого климата краски всегда хорошо.