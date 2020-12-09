«Мурман» - единственная команда в Мурманской области, выступающая в высшем дивизионе

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» - самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом и единственная команда в Мурманской области, выступающая в высшем дивизионе.

Поддержка клуба обеспечивается средствами из городского, регионального бюджетов, а также силами попечительского совета клуба.

Например, Мурманский морской торговый порт одни из его основных партнёров.

Вместе с переходом в суперлигу, то есть игр за кубок Чемпионата России по хоккею с мячом, у «Мурмана» появилась и молодёжная сборная, она базируется в Мончегорске. Молодым ребятам также оказывается поддержка.