«Мурман» - «Родина» - отступать некуда!

На стадионе «Строитель» состоялся очередной матч. Хоккейный клуб «Мурман» схлестнулся на льду с кировской «Родиной».

Хоккей с мячом всегда привлекает много зрителей. Посмотреть на матчи и поддержать любимые команды приходят семьями и коллективами. Самые преданные фанаты стараются приехать на каждый матч. Андрей исключением не стал. Он родом из Кирова, но оказался в наших краях по долгу службы. Однако пропустить игру хоккейного клуба «Родина», за который болельщик когда-то выступал сам, он всё же не смог.

Андрей Берестов, болельщик ХК «Родина»: «Я думаю, что игра будет очень упорная, отступать что вам, что нам – некуда. Но я, конечно, надеюсь, что «Родина» всё-таки возьмёт очки в этой игре. Ну, пятьдесят на пятьдесят».

А вот Иван – напротив, увлёкся хоккеем только в прошлом году. По словам парня, в этой игре его привлекает более высокая, нежели в других видах спорта, концентрация борьбы на поле. По мнению мурманчанина, «Мурману» необходимо добрать недостающих очков, чтобы попасть на достойное место в турнирной таблице.

Иван Шишаков, болельщик ХК «Мурман»: «С такой командой, как «Родина», надо побеждать. Если мы надеемся на зону плей-офф, то есть топ-8, то нам сегодня надо забирать три очка, чтобы дальше было более проще».

С первых минут матча спортсмены не жалели друг друга, демонстрируя действительно красивую игру. Разыгрались наши парни только к концу матча, всеми силами стараясь переломить ситуацию.

Напор мурманских хоккеистов закончился раньше обычного, для ничьей не хватало буквально одного гола с нашей стороны. Встреча завершилась победой приволжцев со счётом 5:4. По мнению главного тренера «Мурмана», команде предстоит ещё много работы.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «У нас на первых десяти минутах было три момента, причём хороших – забивайте! Одна игра – мы пропускаем три гола, получил гол – в раздевалку. Понятно, что это сложно всё, будем выходить из этой ситуации. Вроде уже начали выходить, всё потихонечку – нам опять забили гол. Скажем так, «Родина» доехала два раза до ворот – забила два гола. Вот и всё. Мы тут добиваем, бьём, бросаем, один в один выходим – забить не можем. Мастерства. Наверное, не хватает».

Нынешний сезон дался «мурманчанам» тяжело, команду уже долгое время преследует череда поражений. По словам президента хоккейного клуба «Мурман», прошлые игры дали спортсменам необходимый опыт.

Александр Масько, президент ХК «Мурман»: «Мне кажется, мы последнюю серию матчей провели, ну, прямо скажем, не самым лучшим образом. Но я это оцениваю как постоянное, поступательное совершенствование. Любая игра – где-то мы боролись с сильными соперниками, где-то мы, к сожалению, уступили более слабым соперниками, но для нас это учёба».

Уже 29 января «Мурману» предстоит сыграть решающий матч с сыктывкарским «Строителем». Будем надеяться, что наши ребята достойно встретят своих давних противников.