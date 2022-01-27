Декабрьские лидеры по росту цен в Мурманской области: яйца куриные, меха и автобусные экскурсииСовфед единогласно одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.22 19:30

«Мурман» - «Родина» - отступать некуда!

На стадионе «Строитель» состоялся очередной матч. Хоккейный клуб «Мурман» схлестнулся на льду с кировской «Родиной».

Хоккей с мячом всегда привлекает много зрителей. Посмотреть на матчи и поддержать любимые команды приходят семьями и коллективами. Самые преданные фанаты стараются приехать на каждый матч. Андрей исключением не стал. Он родом из Кирова, но оказался в наших краях по долгу службы. Однако пропустить игру хоккейного клуба «Родина», за который болельщик когда-то выступал сам, он всё же не смог.

Андрей Берестов, болельщик ХК «Родина»: «Я думаю, что игра будет очень упорная, отступать что вам, что нам – некуда. Но я, конечно, надеюсь, что «Родина» всё-таки возьмёт очки в этой игре. Ну, пятьдесят на пятьдесят».

А вот Иван – напротив, увлёкся хоккеем только в прошлом году. По словам парня, в этой игре его привлекает более высокая, нежели в других видах спорта, концентрация борьбы на поле. По мнению мурманчанина, «Мурману» необходимо добрать недостающих очков, чтобы попасть на достойное место в турнирной таблице.

Иван Шишаков, болельщик ХК «Мурман»: «С такой командой, как «Родина», надо побеждать. Если мы надеемся на зону плей-офф, то есть топ-8, то нам сегодня надо забирать три очка, чтобы дальше было более проще».

С первых минут матча спортсмены не жалели друг друга, демонстрируя действительно красивую игру. Разыгрались наши парни только к концу матча, всеми силами стараясь переломить ситуацию.

Напор мурманских хоккеистов закончился раньше обычного, для ничьей не хватало буквально одного гола с нашей стороны. Встреча завершилась победой приволжцев со счётом 5:4. По мнению главного тренера «Мурмана», команде предстоит ещё много работы.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «У нас на первых десяти минутах было три момента, причём хороших – забивайте! Одна игра – мы пропускаем три гола, получил гол – в раздевалку. Понятно, что это сложно всё, будем выходить из этой ситуации. Вроде уже начали выходить, всё потихонечку – нам опять забили гол. Скажем так, «Родина» доехала два раза до ворот – забила два гола. Вот и всё. Мы тут добиваем, бьём, бросаем, один в один выходим – забить не можем.  Мастерства. Наверное, не хватает».

Нынешний сезон дался «мурманчанам» тяжело, команду уже долгое время преследует череда поражений. По словам президента хоккейного клуба «Мурман», прошлые игры дали спортсменам необходимый опыт.

Александр Масько, президент ХК «Мурман»: «Мне кажется, мы последнюю серию матчей провели, ну, прямо скажем, не самым лучшим образом. Но я это оцениваю как постоянное, поступательное совершенствование. Любая игра – где-то мы боролись с сильными соперниками, где-то мы, к сожалению, уступили более слабым соперниками, но для нас это учёба».

Уже 29 января «Мурману» предстоит сыграть решающий матч с сыктывкарским «Строителем». Будем надеяться, что наши ребята достойно встретят своих давних противников.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
Игорь
26.01.22 20:53
А где они жили раньше?
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Екатерина Дорошенко
22.01.22 12:55
Классная встреча РДШ с Екатериной Борисовной Шаповаловой в Сопках.
Комментарий к новости:Открыть своё кафе или ресторан поможет проект «Гастрономическая карта России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире22:00«Волчье солнце». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Карамзин. Проверка временем». Документальный фильм, 5 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное: в России повысили минимальные цены на водку, бренди и коньяк-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 68 копеек-PRO Энергетику (18+)Система диспетчеризации АО «Мурманэнергосбыт» позволит дистанционно управлять параметрами котельных-PRO ЖКХ (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика