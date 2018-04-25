День за днём с «Арктик-ТВ»25.04.18 19:30
«Мурман» дорвался до Суперлиги
Долгожданная новость для поклонников хоккея с мячом. Команда «Мурман» следующий сезон проведёт в Суперлиге.
Болельщики не раз отмечали, что нашей сборной, которая каждый матч буквально громила соперников в Высшей лиге по хоккею с мячом, давно пора вернуться в Чемпионат России, в котором, выступают действительно сильные профессиональные команды.
В соответствие с регламентом Суперлиги, принято решение организовать молодёжную команду. В настоящее время уже началась работа по формированию состава и тренерского штаба. Чтобы хоккеисты успели подойти к началу сезона в оптимальной спортивной форме, к сборам ребята приступят с 1 июля.
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Последние комментарии
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
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