«Мурман» дорвался до Суперлиги

Долгожданная новость для поклонников хоккея с мячом. Команда «Мурман» следующий сезон проведёт в Суперлиге.

Болельщики не раз отмечали, что нашей сборной, которая каждый матч буквально громила соперников в Высшей лиге по хоккею с мячом, давно пора вернуться в Чемпионат России, в котором, выступают действительно сильные профессиональные команды.

В соответствие с регламентом Суперлиги, принято решение организовать молодёжную команду. В настоящее время уже началась работа по формированию состава и тренерского штаба. Чтобы хоккеисты успели подойти к началу сезона в оптимальной спортивной форме, к сборам ребята приступят с 1 июля.