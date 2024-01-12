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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.24 19:30

«Мурман» и «Енисей» - матч болельщиков порадовал

Хоккейный клуб «Енисей» из Красноярска приехал в столицу Арктики, чтобы сразиться с нашим заполярным клубом «Мурман». Играли команды на ледовом стадионе «Строитель» и, забегая вперёд, уверенно скажем, матч болельщиков порадовал.

Второй матч хоккейного клуба «Мурман» в этом году начался бодро – буквально на 4-й минуте наши ребята уже забили первый гол. Счёт второго домашнего матча в новом году открыл нападающий заполярной команды Павел Анисимов.

Стадион «Строитель» стал площадкой для встречи «Мурмана» и «Енисея» - команда из Красноярска заслуженно считается сильным соперником.

С трибун доносились не крики, а самый настоящий рёв северных болельщиков. Матч перенесли по времени, начали позже. Так что фанатов бенди на стадион пришло больше. Рабочий день всё-таки вносит свои коррективы.

Главный тренер ХК «Мурман» этот матч называет историческим, ведь его команда лишь раз обыграл сибиряков в конце 2021 года.

Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «Очень приятно, очень рад за ребят, как они подготовились к игре. С каким настроем они вышли и с первой до последней минуты были заряжены на хорошую игру, чтобы порадовать болельщиков».

Несмотря на сильный снегопад, по словам тренерского состава, «Мурман» показал лучшее, на что способен. Да и не стоит забывать, что такой снег для нас более привычен, чем для наших соперников из Красноярска, тренирующихся на крытой арене.

Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «В первом тайме лёд был хороший, но снег падал, поэтому полтайма мы перешли на верховую игру, где приходилось много бороться. Но это погода, здесь ничего не поделаешь. Во втором тайме лёд больше позволял низом играть. Да, конечно, «Енисей» нагнетал, это понятно».

Следующая игра «Мурмана» состоится 15 января в 18.3 на льду стадиона «Строитель». Наша команда встретиться с казанским хоккейным клубом «Ак Барс – Динамо».

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Последние комментарии

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10.01.24 21:33
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03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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