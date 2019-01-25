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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.19 19:30

«Мурман» набирает трудные очки!

Домашний матч заполярной команды «Мурман» и сыктывкарского «Строителя» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги 2018/19, который прошёл накануне в Мурманске, был один из самых непредсказуемых. Команда противника сильная и опытная, но после головокружительного успеха «Мурмана» в игре с одним из лидеров отечественного хоккея с мячом - кемеровским «Кузбассом», от северян ждали победы.

Этот матч болельщики «Мурмана» ждали с нетерпением. Победа очень нужна мурманчанам-болельщикам, ведь она еще сильнее укрепит их веру в свою команду, достижения которой в последнее время радуют поклонников бенди. Зрители собрались на трибунах задолго до начала игры, они отлично знают своих фаворитов и заранее делают прогнозы.

«Гладышев – он мастер международного класса. Наши ребята, капитан команды, потом Никитенко, нападающий, молодец Роман Никитенко, - даёт оценку нашим спортсменам Валерий Корнилов, болельщик ХК «Мурман». - Команда уже сыгралась.  Сегодня будет упорная игра, в 1-2 мяча будет разница. Конечно, не будет разгрома, но упорная игра очень будет. Они тоже поднялись, шансы одинаковые у нас. Будем надеяться только на победу»

Среди фанатов хоккея с мячом  - целые семьи, посмотреть на игру приходят даже мамочки с детьми.

Ольга Ельшина, болельщик ХК «Мурман»: «Я пришла со своими детьми. Мы болеем за нашу мурманскую команду. Очень надеемся на победу и верим в них».

Андрей Левич проделал многокилометровый путь из Сыктывкара в Мурманск, чтобы поддержать любимый «Строитель». Но житель Республики Коми с нескрываемым восхищением смотрит на хоккеистов нашего заполярного клуба и отмечает  возросший в последнее время профессионализм «Мурмана». «Ребята молодцы, я думал, будет хуже, - комментирует ход начала игры Андрей Левич, болельщик команды «Строитель» (г.Сыктывкар). - А они играют. Тем более, в последнее время, смотрю и «Кузбасс» обули, и с «Ракетой» только одно очко отдали. Молодцы, молодцы, молодцы.  Естественно, мои надежды на стороне Сыктывкара. Я приехал болеть за них, за своих, естественно».

Игра началась с напряжённых атак обеих команд. Уже на 10 минуте противник открывает счёт. «Мурман» не сдаётся и довольно быстро отыгрывает у соперника одно очко. Гол забивает Роман Никитенко, счёт становится 1:1. Ещё до окончания первого тайма «Мурман» укрепляет позиции, забросив второй мяч в ворота соперника. На перерыв ушли со счётом 2:1.

Огромное значение в успехах клуба имеет и поддержка спонсоров и попечительского совета, считает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска . «Это результат работы всех. В первую очередь, команды, тренерского состава, - говорит Андрей Сысоев. - Ещё раз повторяю, мы будем помогать. Наше дело – помочь. Конечно,  такая игра - это удовольствие. В спорте, как и в жизни, надо уметь проигрывать. Я уверен, что наши противники уважают нашу команду, Мурманск и мурманчан. Мы же город-герой!».

Половину всех расходов хоккейного клуба несёт Мурманский морской торговый порт: растёт уровень подготовки спортсменов, улучшая тренировочная и материально-техническая база, хоккеисты имеют возможность без ограничений участвовать во всех выездных играх. И помощь эта не только финансовая. Крупнейшее предприятие столицы Заполярья, как настоящий и верный друг, всегда рядом, готово помочь в трудную минуту и искренне порадоваться победам «Мурмана»

- Уже сейчас можно сказать, что команда играет на хорошем уровне, играет на выезде с очень серьёзными командами и играет очень хорошо, - отмечает Александр Масько, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт», президент ХК «Мурман». - И даже не просто играет, а набирает очки. Поэтому не буду загадывать вперед. Не хочется перехваливать ребят, но и не хочется загадывать. Будем играть, делать своё дело, приносить радость людям. А вот она радость, «Мурман», вперед!».

Во втором тайме мурманской и сыктывкарской команде удалось забить ещё по одному мячу. Первыми были гости из Республики Коми. Наши хоккеисты приложили максимум усилий, одинаково остро играли и в защите, и в нападении. Финальный, победный гол команде принёс Илья Пономарев. Итог матча 3:2 в пользу «Мурмана». Эта победа стала для заполярной команды шестой в Суперлиге Чемпионата России по хоккею с мячом.

«Мурман» по-прежнему занимает 12 место в турнирной таблице, но копилка очков стала тяжелее, теперь их 20.

Следующим соперником заполярного клуба станет команда «Старт» из Нижнего Новгорода, матч пройдёт на стадионе «Строитель» в столице Заполярья  6 февраля.

 

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