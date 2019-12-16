«Мурман» не смог покорить «Енисей»

На стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» провёл заключительный матч домашней серии игр Суперлиги в 2019 году. Соперниками нашей команды стала одна из сильнейших дружина Высшего дивизиона отечественного бенди хоккейный клуб «Енисей».

Перед игрой на стадионе «Строитель» шумно и по-праздничному весело. На трибунах задолго до начала матча занимают места преданные болельщики хоккейного клуба «Мурман». Поддержать свою команду против, которой выступит красноярский «Енисей», пришли и опытные зрители, и совсем ещё юные любители хоккея с мячом:

- Я стараюсь не пропускать ни одного матча, очень болею за команду «Мурман». Желаю им победы, «Мурман», мы с тобой!

- Жду интересного хоккея. Приехали сильнейшие звезды из мирового хоккейного бенди, поэтому сегодня праздник хоккея.

До начала игры остаются считанные минуты, болельщики наносят на лица последние штрихи боевой раскраски и проверяют исправность вувузел.

Принято считать, что чем громче и слаженнее будут гудеть и кричать речёвки фанаты, тем больше шансов на победу. «Мурману» предстояло непростое сражение, так как команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: гости - вторые, мурманчане - 12-е.

«Мы ждём от наших ребят борьбы, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Мы понимаем с кем играем, у соперников половина неоднократных чемпионов мира. Все понимаем, что разный класс команд, но игра с «Динамо» показала, что если нас поддерживают болельщики, то мы на всё способны, поэтому будем болеть в два раза больше».

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска, отмечает: «Начну с того, что те, кто находится в тройке-четвёрке турнирной таблицы, имеют великолепные крытые стадионы, а красноярская команда вообще чудо имеет - два таких стадиона. Сейчас, чтобы лидировать в этих играх, надо иметь хорошую базу».

С первых минут начала игры гости из Красноярска стали искать возможность прорвать оборону нашей команды. Северяне отлично играли в защите, но «Енисею» удалось забить пару голов. На 31-й минуте Илья Пономарев провёл успешную атаку и забил первый гол в ворота красноярцев. После «Енисей» перешёл в оборону и не давал возможности мурманчанам подобраться к вратарю. В конце первого тайма противник успел забить ещё один гол в наши ворота, тем самым завершив первую половину матча со счётом 1:3.

Вторая половина встречи оказалась крайне напряженной для «Мурмана». Соперник крепко держал оборону, при этом не забывал играть в нападении. Красноярцы совершили серию успешных атак и вывели свою команду вперед, забив ещё три мяча северянам. Не обошлось без нарушений в штрафной зоне «Мурмана», судья назначил пенальти. На 74-й минуте капитан команды северян Пётр Захаров успешно пробил в створ ворот соперников. Под конец матча красноярцы закрепили результат, забив очередной гол. Свисток обозначил завершение игры в пользу «Енисея» – 2:7.

Михаил Пашкин, главный тренер хоккейного клуба «Енисей», комментирует итоги матча: «Я очень доволен этой игрой в плане качества, доволен обороной. Мы забили семь мячей, могли и больше, но будем над этим работать».

Александр Кротов, главный тренер хоккейного клуба «Мурман», даёт свою оценку: «Они очень здорово сыграли в обороне, не дали нам создать никаких моментов, плюс исполнительское мастерство атакующих «Енисея предопределило исход сегодняшнего матча. И нам тяжело играть с такой командой».

Хоккейный клуб «Мурман» всё так же имеет в своем активе 5 очков и занимает 13-е место турнирной таблицы Суперлиги.

Следующую игру северяне проведут на выезде в Хабаровске против лидера текущего сезона хоккейного клуба «СКА-Нефтяник».