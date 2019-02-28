«Мурман» не справился с «Энергией»

Продолжаются матчи национального Первенства по хоккею с мячом в суперлиге. На домашнем стадионе ХК «Мурман» принимал бронзового призёра предыдущего чемпионата страны, иркутский клуб «Байкал-Энергия».

Хозяева ледовой арены успешно вступили в игру- уже на 8 минуте полузащитник Николай Гаврилов «распечатал» ворота гостей. Вскоре жёлто-чёрные разыграли угловой на правом фланге, а нападающий Эдуард Кондратьев удвоил преимущество - 2:0. Под бурные аплодисменты мурманских болельщиков главный тренер сибиряков Андрей Рушкин взял тайм-аут.

Когда игра возобновилась, инициатива перешла в руки иркутян. Вначале второго тайма гости сравняли счёт- 2:2. Воодушевлённые игроки «Байкал-Энергия» продолжили наступление. В одной из атак наш защитник Андрей Клабуков нарушил правила. Арбитр удалил жёлто-черного на 10 минут и назначил пенальти, который реализовал Захаров.

Чуть позже Александр Баздырев забил четвёртый гол в ворота северян, а Никита Белошицкий - пятый. В итоге «Мурман» уступил иркутской команде со счётом 5:2.

С 29 очками заполярные хоккеисты по-прежнему занимают одиннадцатое место в турнирной таблице.

В субботу, 2 марта, в заключительном матче они будут принимать действующего чемпиона России, хабаровский клуб «СКА-Нефтяник». Начало матча на стадионе «Строитель» в 13.00.