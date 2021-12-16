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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.21 19:30

«Мурман» одолел «Енисей»

Хоккейный клуб «Мурман» на домашней арене принял гостей из Краяноярска. Команда «Енисей» - действующие чемпионы России по хоккею с мячом.

Мощный снегопад, который разразился над городом в самом начала матча «Мурман» - «Енисей», не помешал нашим спортсменам и болельщикам сохранить боевой настрой. Лёд с первых минут игры буквально плавился от темпа игры хоккеистов.

Несмотря на не самую приятную погоду, поддержать родную команду пришло немало людей, им помогал импровизированный оркестр из барабанщиков.

Новый сезон для игроков «Мурмана» начался раньше обычного, но без собственного искусственного льда трудно полноценно готовиться к будущим играм.

Сергей Чернецкий, директор ХК «Мурман»: «У нас был один сбор в Ульяновске, полноценный, хороший, на большом льду, и сразу команда начала сезон. И мы поехали на пять игр, ну, выездные. Соответственно, сразу начали играть.  Победить мы очень хотим, но только игра покажет результат».

Родную команду пришли поддержать и мурманские портовики. Именно Мурманский морской торговый порт является одни из ключевых партнёров клуба. Его поддержка обеспечивается из областного и муниципального бюджетов, силами попечительского совета.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Настрой всегда позитивный, у нас сегодня серьёзный соперник, мы играем с Енисеем из Красноярска».

«Енисей» - давний соперник «Мурмана». За прошедшие 10 совместных встреч красноярские спортсмены неизменно обыгрывали мурманчан. Однако нашим парням удалось прервать серию побед сибиряков. Артём Шеховцов смог забить решающий гол в ворота противника на предпоследней минуте матча. «Мурман» впервые за 4 сезона обыграл «Енисей» со счётом 4:3.

По словам тренера, он доволен результатом, но имеет некоторые замечания к самой игре.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Нужно ещё лучше играть. Нужно ещё лучше играть, потому что у нас, это… Здорово, что мы выиграли, но ошибок в сезоне было достаточно много. Например, забили гол, а через 10 секунд обратно пропустили, так не должно быть!».

Остаётся лишь поздравить «Мурман» с долгожданным триумфом, и надеяться на дальнейшие успехи команды в текущем сезоне.

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