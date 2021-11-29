«Мурман» одолел «Волгу» при сильном морозе

Холодная погода не изменила планы северян. И на стадионе «Строитель» состоялся мачт по хоккею с мячом в рамках Чемпионата России между клубами «Мурман» и «Волга». Эта игра стала первой домашней в новом сезоне.

Хоккейный клуб «Мурман» вновь вышел на родной лёд. Первая домашняя игра в рамках Суперлиги чемпионата России в новом сезоне состоялась с сильным соперником. Наши хоккеисты боролись за победу с ульяновской командой «Волга».

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас нам предстоит до конца года шесть домашних игр. И мы рассчитываем на то, что во всех играх будет одержана победа. Мы очень верим в наших ребят, стараемся для них. И они дают отдачу. Мы гордимся ими, желаем им удачи».

Но не только удача помогает нашим спортсменам успешно играть. Важно отметить, что в этом сезоне серьёзно обновился состав «Мурмана».

Александр Масько, президент хоккейного клуба «Мурман»: «Если послушать и посмотреть состав команды, он конечно, качественно обновился. Мы обновили состав и привлекли новых игроков более высокого уровня. Как вы знаете, хоккей с мячом – это командная игра, в ней побеждает команда. Надеемся, что тренерскому штабу удалось эту команду подготовить, сформировать. И сегодня мы должны это увидеть».

А увидеть это болельщики могли традиционно на стадионе «Строитель», который, кстати, в этом году тоже претерпел изменения. Например, обновлены трибуны, входные группы. Внутри помещения для гостей и спортсменов отремонтированы. Здесь тепло и уютно. Такие изменения стали возможны благодаря поддержке партнёров клуба, ключевым из которых остается Мурманский морской торговый порт.

Александр Масько, президент хоккейного клуба «Мурман»: «Продолжаем разговор про свою собственную полноценную арену с искусственным льдом, в том числе. Этот проект недешевый, непростой, поэтому требует большего времени. Тем не менее, с правительством Мурманской области мы это обсуждаем и надеемся, что в этом направлении будем развиваться».

Поддержать любимую команду «Мурман» собрались самые преданные поклонники хоккея с мячом. И конечно, новички – те, кто в первый раз решил прийти и поболеть за наших спортсменов.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Я жду позитивных эмоций от болельщиков, надеюсь, что сегодняшняя погода только поможет такому настроению. Сам спорт он и заключается в том, чтобы доставлять удовольствие и радость болельщикам, чтобы их привлекать к спорту. Чтобы сами болельщики и их дети ходили на стадион и занимались хоккеем с мячом».

Напомним, «Мурман» - профессиональная команда и единственная в области, выступающая в высшем дивизионе. С ульяновским соперником, командой «Волга» они в новом сезоне впервые столкнулись на мурманском льду. Счёт на табло был долгое время нулевым. Никто не хотел сдавать позиций.

Кстати, для болельщиков, активно поддерживающих любимую команду, была подготовлена развлекательная программа. В перерыве между периодами для зрителей играла живая музыка, детей и взрослых развлекал фокусник, а самых азартных гостей ждал розыгрыш сувенирной продукции и нового смартфона.

После перерыва игроки продолжили ледовую схватку. Этот матч завершился для гостей неожиданно. Несмотря на свой опыт и силу, ульяновские хоккеисты проиграли «Мурману». Финал матча был 3:1 в пользу наших.

Следующая домашняя игра запланирована на 30 ноября. Соперниками северян станет хоккейный клуб «Старт» из Нижнего Новгорода.