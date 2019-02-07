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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.19 19:30

«Мурман» проиграл, но болельщики довольны игрой

Соперниками хоккейного клуба «Мурман» в двадцатой игре сезона Суперлиги по хоккею с мячом чемпионата России  стал нижегородский «Старт». В составе команды противника 9-кратный и ныне действующий чемпион Мира Дмитрий Савельев, который ранее был воспитанником мурманской хоккейной школы.

20 очков и 12 место в турнирной таблице, таковы достижения заполярной команды к началу встречи с нижегородским «Стартом», который, на этот момент занимал 9 строчку и успел набрать 23 очка. Для обеих команд эта игра очень важна - победа способна приблизить к плей-офф. А для «Старта» – еще и шанс попасть в восьмерку.

«Против нас выступает очень мотивированная команда. У них задача – попасть в восьмерку. И они будут настроены как никогда, - говорит Игорь Морарь, вице-президент ХК «Мурман», заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Там действующий чемпион мира, один из основных игроков. Он раньше был нашим - мурманский воспитанник, что само по себе обидно.  Очень тяжёлая игра будет».

Команды уже встречались осенью прошлого года. Тогда фортуна была на стороне «Старта», счёт  3:1. Вчера на льду мурманского стадиона  «Строитель»  с первых минут матча лидерство также захватили гости поля. Нижегородцы открыли счёт уже на 19-й минуте первого тайма, забив штрафной. Но через две минуты нашему нападающему Эдуарду Кондратьеву выпал шанс сравнять счёт, к разочарованию болельщиков  на пути мяча оказалась штанга ворот. Первый тайм близился к финалу, прямо перед свистком судьи гол забивает Николай Гаврилов. Перерыв ознаменовался ничьёй 1:1. Трибуны ревут, страсти накаляются.

«Сегодня у нас очень ответственный матч, поскольку разница между нашими командами всего три очка, - говорит Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Если мы сегодня выигрываем, то мы становимся десятыми. А наша заветная мечта в этом году, зайти в десятку лучших команд страны. Поэтому будем сегодня болеть, поддерживать нашу команду».

Президент хоккейного клуба Александр Масько и вице-президент Игорь Морарь не пропускают ни одной игры. Поддерживают нашу команду словом и делом. Каждая победа «Мурмана» для них личная гордость. «Стимулируем и материально и нематериально. В частности, перед новым годом мы сделали дополнительные материальные вливания, потому что результаты, которые ребята показали до нового года, были для нас очень важные», - говорит  Александр Масько, президент ХК «Мурман», генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт».

Второй тайм начался с ожесточенных атак противника. «Мурман» достаточно долго держит оборону, но, несмотря на это, на 57 минуте «Старту» удается поразить наши ворота во второй раз, а спустя всего семь минут - в третий. После тайм-аута, который взял главный тренер заполярной команды, чтобы ещё раз обсудить с хоккеистами стратегию игры, «Мурман» забивает второй гол. Но на исход матча он, увы, не повлиял. Победа осталась за «Стартом» - 3:2. Впрочем, болельщики «Мурмана» уверены, что у нашей команды большие перспективы, и это клуб неоднократно доказывал.  «Очень хорошо, очень достойно. Приятно удивлен, - комментирует итоги игры Александр Лукашов, болельщик ХК «Мурман». - Я с 2005 года болею за команду, регулярно хожу на матчи. Не ожидал, что после возращения в суперлигу,  у команды появится такая прыть, такая уверенность, такая слаженная игра. Очень приятно удивлён».

В копилке «Мурмана» по-прежнему 20 очков, команда занимает 12-е место в турнирной таблице. «Старт» остался на 9-й строчке, но прибавил три очка. Следующая домашняя игра заполярной ледовой дружины состоится с вятской «Родиной» 9 февраля. 

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