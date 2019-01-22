«Мурман» вернулся домой с победой

Хоккейный клуб «Мурман» провёл заключительную встречу в рамках серии гостевых игр в Чемпионате России по хоккею с мячом. На стадионе в Кемерово северяне сыграли против местного «Кузбасса».

Уже к шестой минуте игры были забиты три мяча. Авторы двух первых - кемеровчане. Отметим, что это одна из сильнейших российских команд. Но вскоре, благодаря удачным действиям Константина Зубарева, который забил гол с передачи Николая Гаврилова, разрыв в счёте удалось сократить. Затем Николай Гаврилов ещё раз поразил ворота «Кузбасса» и выровнял счёт.

Во втором тайме обе команды забили ещё по одному мячу. Матч близился к закономерной ничьей, но на 79-й минуте заполярные хоккеисты вышли вперед - Илья Пономарёв успешно реализовал свой момент игры и вывел нашу команду вперёд. Итоговый счёт 4:3.

ХК «Мурман» набрал 17 очков и закрепился на 12 месте в турнирной таблице. Теперь хоккейный клуб ждёт серия домашних встреч в столице Заполярья. Первым соперником уже 24 января станет сыктывкарский «Строитель». Начало игры в 18.30.

«Наша команда показала завидную самоотверженность, огромное желание выиграть, - отмечает Сергей Чернецкий, главный тренер ХК «Мурман». - Я бы сказал, что это желание даже перехлестывало. Получали удовольствие, жажда была хоккея. Молодцы! Я восхищён ребятами!».