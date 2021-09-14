Мурманчан беспокоит судьба детей, которые гуляют по крыше заброшенного здания

Старое заброшенное здание на улице Маяковского, 27 в Мурманске не даёт покоя местной детворе. На крыше здания то и дело можно заметить фигуры подростков. Как долго времени осталось до роковой трагедии? Этим вопросом стали задаваться неравнодушные северяне.

Городские «заброшки», так называют недостроенные или авариные оставленные владельцами дома, всегда были и будут излюбленным местом для игр многих детей и подростков. Ребята часто не понимают, какие опасности могут подстерегать их в таких зданиях. За здоровье и жизни юных северян волнуются жители города, среди них и Александр Чубаленков. Уже несколько месяцев мужчина стучится во все инстанции и просит обнести небезопасное место забором, ведь ещё немного и может случиться беда.

Александр Чубаленков, мурманчанин: «Я как-то проходил здесь, мимо этого дома, а на высоте четвёртого этажа, на самом верху, ходила девочка. Потом она села и сидела на самом верху. Метров 10 до земли. На меня это произвело такое впечатление, что захотелось это дело поправить».

Власти разводят руками. Здание частное, ничем помочь не могут. А дети в это время продолжают «тусоваться» в давно заброшенном строении. Наблюдать за этим «безумием», как выразился мужчина, совсем не осталось сил и пока все бездействуют. Александр даже собственными силами пытается хоть как-то починить забор.

Александр Чубаленков, мурманчанин: «Возникло желание, чтобы каждый день приходить сюда где-то в обед и заделывать ежедневно забор».

Мы также призываем родителей следить за своими детьми и вовремя объяснять им, что ходить по заброшенным территориям строго запрещено и опасно для жизни и здоровья.