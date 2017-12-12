Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!

Строительство нового рыбоперерабатывающего комплекса с фантастической производительностью и высокими зарплатами для сотрудников. Мурманский рыбокомбинат пытается оправиться после кризиса 2014 года. А помогают в этом предприятию инверторы и Совет депутатов города-героя.

Для кого-то станет новостью, что Мурманский рыбокомбинат до сих пор существует. Но это только начало, промышленники обратились к городскому Совету за помощью в предоставлении земли для строительства нового корпуса. Сейчас идёт этап проектирования, а воплощать проект в жизнь, если все пойдёт намеченным курсом, на предприятии планируют уже в феврале будущего года.

- Для меня, как для руководителя города, это одно из приоритетных направлений деятельности, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Я, как глава города, лично заинтересован в том, чтобы город вернул себе статус рыбной столицы. Что касается предприятия «Мурманский рыбокомбинат», то ситуация сейчас там сложная.

Прежде всего, сложности возникают в поступлении сырья, ведь поставки рыбы на предприятие сократились. Этот дефицит будут закрывать с помощью дальневосточных рыбодобытчиков. Есть ещё один оптимистичный сценарий: инвесторы планируют построить три промысловых судна, их уловы так же будут использовать для загрузки конвейера, производственную мощность которого доведут до 150 тонн в сутки. И самое главное, комбинат обещает гуманные цены для покупателей. То есть, перемены коснутся каждого жителя Мурманска, уже забывших, что такое доступная рыба.

- Цены меняются, во всяком случае, они будут намного дешевле, чем она сейчас есть, - говорит Александр Кряхтунов, генеральный директор ОАО «Мурманский рыбокомбинат». - В своё время мы мойву продавали в город на реализацию по 15 рублей за килограмм. Это был наша мойва. Хотя она в городе по 50-60 рублей продавалась.

Возросшие мощности - это новые рабочие места, предприятию потребуется 260 специалистов, найти их не составит труда, так как зарплату на производстве обещают высокую – около 70 тысяч рублей в месяц. Конечно, сейчас эти планы выглядят через чур оптимистично, но чем более фантастичнее проект, тем больше шансов на его воплощение.