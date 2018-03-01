Мурманчан и гостей города будет скоро встречать Святитель Николай

Очередное заседание Совета депутатов города Мурманска прошло в администрации столицы Заполярья. В числе приоритетных - вопросы установки памятника Николаю Чудотворцу, формирование комфортной городской среды, результаты работы правоохранительных органов за прошедший год.

На повестке дня 12 вопросов, но главные касались поправок в бюджет, связанных с изменениями минимального размера оплаты труда. Народные избранники обсудили и вопросы оказания помощи семьям, пострадавшим во время ЧП в Мурманске. «Те ЧП, которые у нас произошли и были связаны с пожарами, вызвали необходимость приобретения дополнительных квартир для маневренного фонда, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – На эти цели будут выделены дополнительные финансовые средства».

Ещё одна тема - установка в городе-герое памятника Святителю Николаю Чудотворцу – покровителю моряков. Идея создания монумента принадлежит известному путешественнику Федору Конюхову. Такие памятники должны появиться в четырех городах России, в том числе и в Мурманске.

- Было выбрано место, это улица Воровского, около центральной лестницы, - пояснила Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Очень хорошо, что Святитель Николай будет встречать всех приезжающих и мурманчан. Выбрано место очень хорошее, я считаю, что хорошо, что в нашем городе появится такой памятник.

По словам инициаторов проекта, перед установкой памятника необходимо подготовить площадку, в центре которой будет смонтирована шестиметровая фигура Николая Чудотворца.

Монтаж монумента - это финальный этап глобальных изменений в сквере на улице Воровского. А в ближайшее время в парке установят закладной камень.

В ходе заседания активно обсуждалась реализация президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализацию начали в прошлом году. Средства на благоустройство поступают, в том числе и из федерального бюджета.

- При распределении денег будут участвовать те, кто предоставил полный пакет документов, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – При этом будет учитываться очередность предоставления документов. В этом проекте участвуют общественные территории. 18 марта будут проходить выборы Президента и одновременно голосование за территории, которые нужно благоустроить.

В рамках заседания была представлена выставка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, участвующих в проекте.