Мурманчан манят льготной ипотекой

Начиная с марта мурманчане как и остальные граждане России смогут воспользоваться льготной ипотекой в размере 2,7 процента годовых.

По выгодной цене можно будет приобрести жильё в Краснодарском крае и Ленинградской области. Воспользоваться льготой разрешается только один раз, ещё одно ограничение - продать такую недвижимость человек не сможет в течении пяти лет, даже если кредит погашен. Уже утверждён список населенных пунктов, на которых распространяется низкая процентная ставка. В него вошли поселок Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово, а в Санкт-Петербурге она будет действовать во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском и Ломоносовском районах.