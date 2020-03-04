День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.20 19:30
Мурманчан манят льготной ипотекой
Начиная с марта мурманчане как и остальные граждане России смогут воспользоваться льготной ипотекой в размере 2,7 процента годовых.
По выгодной цене можно будет приобрести жильё в Краснодарском крае и Ленинградской области. Воспользоваться льготой разрешается только один раз, ещё одно ограничение - продать такую недвижимость человек не сможет в течении пяти лет, даже если кредит погашен. Уже утверждён список населенных пунктов, на которых распространяется низкая процентная ставка. В него вошли поселок Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово, а в Санкт-Петербурге она будет действовать во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском и Ломоносовском районах.
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Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
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