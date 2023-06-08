Мурманчан приглашают на «ЭЛ5-Энерго Трейл» – уникальный забег по территории самой мощной в мире ветроэлектростанции за Полярным кругом

О беге ещё не всё. На территории Кольского ветропарка – самой мощной в мире электростанции – 15 июля состоится масштабный забег «ЭЛ5 - Энерго Трейл». Все вырученные с него средства направят благотворительным фондам Мурманской области.

Для желающих принять участие в забеге большой выбор дистанций: пять взрослых - на 3, 8, 20 и 50 километров, командная эстафета 7 по 7 километров, а также детский забег.

Следует отметить, что все треки проложены по уже имеющимся дорогам для того, чтобы оказать минимальное воздействие на природу тундры.

Добраться к месту забега можно будет как на своём транспорте, так и трансфером от гостиницы «AZIMUT» в Мурманске.

На территории стартово-финишного городка будут организованы фотозона, лекторий, познавательные квесты и детский клуб. Так что скучать точно не придётся!