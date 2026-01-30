День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.26 19:30
Мурманчан приглашают на ежегодный городской праздник «Здравствуй, Солнце»
Мурманчан и гостей заполярной столицы ожидают традиционные гуляния 1 февраля.
Творческие мастерские, игровые и фотозоны развернутся в Центральном сквере напротив Дворца культуры имени С.М. Кирова уже в это воскресенье с 13 до 15 часов.
Для гостей подготовили зажигательную дискотеку и выступления театральных коллективов Мурманска.
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
