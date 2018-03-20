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День за днём с «Арктик-ТВ»20.03.18 19:30

Мурманчан приглашают на открытие Праздника Севера

Тех, кто отлично стоит на лыжах, приглашают принять участие в традиционном региональном соревновании Праздника Севера - мурманском лыжном марафоне. На старт гонки уже записалось около тысячи лыжников.

Праздник Севера - одно из самых знаменательных событий в спортивной жизни Мурманска. Напомним, традиции заполярной олимпиады были заложены ещё в 30-е годы прошлого столетия. Из года в год она  собирает вместе любителей зимних видов спорта не только из городов и районов нашей области, но и других регионов России, а также спортсменов ближнего и дальнего зарубежья.

- На сегодняшний день  заявились десять стран. Это, безусловно, Россия, Беларусь, это страны Балтики: Эстония, Латвия, это страны Баренц-региона: Финляндия, Швеция, Норвегия, есть участники из Австралии, есть даже один участник из США, - рассказала журналистам на пресс-конференции Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

В программе праздника состоятся  соревнования по различным видам спорта,  состязания по лыжным гонкам, конькобежному, горнолыжному и парусному спорту, биатлону, хоккею с мячом и мини-футболу на снегу. Помимо этого для воспитанников общеобразовательных учреждений и спортивных школ города состоится 58-й Праздник Севера учащихся.

Ещё одним ярким и запоминающимся событием  станет лыжный марафон в Мурманске. Его программа постоянно расширяется. На протяжении 5 лет соревнование входит в число лучших кубковых забегов России. С 2017 года старт лыжне даётся дважды: в первый день спортсмены проходят дистанцию свободным стилем, а во второй - классическим.

- Это новая традиция, которую мы намерены в дальнейшем развивать, приумножать,  - говорит Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. - Я думаю, что через несколько лет марафон классическим стилем будет таким же популярный,  как сейчас марафон свободным стилем.

Организаторы приглашают всех желающих 24 марта в 20.00 на площадь Пять Углов принять участие в открытии 84 международного традиционного Праздника Севера и 58 Праздника Севера учащихся.

- Традиционно состоится поднятие флага Праздника Севера, зажжение огня. На церемонии открытия будут присутствовать почётные гости, председатели оргкомитета Праздника Севера, глава региона Марина Васильевна Ковтун, члены оргкомитета, которые трудились над организацией и проведением Праздника Севера, - рассказала Светлана Наумова, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

А 1 апреля после завершения второго дня лыжного марафона, подведения итогов и награждения победителей забега, на территории спорткомплекса «Долина Уюта» состоится торжественная церемония закрытия.

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