Мурманчан приглашают на праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества

На 23 февраля для мурманчан подготовили ряд торжественных мероприятий, поэтому каждый житель и гость столицы Заполярья сможет провести этот выходной на праздничных площадках во всех округах областного центра.

«Праздник начнётся в 12 часов на главной городской площади. Здесь будет представлена военная техника, 15 единиц, - рассказала Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – Будет проведено строевое прохождение моряков-североморцев в сопровождении оркестра. Также они покажут элементы рукопашного боя, я думаю, что это будет всем интересно, не только мужской половине, но и женской. Также большая интересная программа будет подготовлена городскими учреждениями культуры, в том числе, концертная программа. Будет проведён и полюбившийся горожанами праздник «Родной двор - родной город», поэтому все смогут проверить свою физподготовку и поучаствовать в спортивных мероприятиях».

На этом городские праздничные мероприятия не закончатся. В 14 часов всех будут ждать в Ленинском округе в детском комплексе «Сказка» на развлекательных площадках «По следам русских богатырей». В конкурсах, которые будут там организованы могут принять участие не только дети, но и взрослые.

Итогом Дня защитника Отечества в Мурманске станет театрализованный пушечный салют, который будет дан с площадки мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья» ровно в 21.00