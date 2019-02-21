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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.19 19:30

Мурманчан приглашают на праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества

На 23 февраля для мурманчан подготовили ряд торжественных мероприятий, поэтому каждый житель и гость столицы Заполярья сможет провести этот выходной на праздничных площадках во всех округах областного центра.

«Праздник начнётся в 12 часов на главной городской площади. Здесь будет представлена военная техника, 15 единиц, - рассказала Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – Будет  проведено строевое прохождение моряков-североморцев в сопровождении оркестра. Также они покажут элементы рукопашного боя, я думаю, что это будет всем интересно, не только мужской половине, но и женской. Также большая интересная программа будет подготовлена городскими учреждениями культуры, в том числе, концертная программа. Будет проведён и полюбившийся горожанами праздник «Родной двор - родной город», поэтому все смогут проверить свою физподготовку и поучаствовать в спортивных мероприятиях».

На этом городские праздничные мероприятия не закончатся. В 14 часов всех будут ждать в Ленинском округе в детском комплексе «Сказка» на развлекательных площадках «По следам русских богатырей». В конкурсах, которые будут там организованы могут принять участие не только дети, но и взрослые.

Итогом Дня защитника Отечества в Мурманске станет театрализованный  пушечный салют, который будет  дан  с площадки мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья» ровно в 21.00

 

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