Мурманчан приглашают на праздник «Здравствуй, Солнце!»

В Мурманск, наконец-то, пришли солнечные деньки, поэтому совсем скоро мурманчане и гости города смогут с размахом отметить праздник Солнца.

3 февраля состоится традиционный праздник «Здравствуй, Солнце!». Театрализованное народное гулянье развернётся на площади Пять Углов возле главной городской ёлки. Гостей праздника ждут весёлые игры, интересные конкурсы и разнообразная концертная программа с участием лучших творческих коллективов Мурманска.

На улице Воровского будет организована выездная торговля - все желающие смогут согреться горячим чаем, отведать свежей выпечки и вкусных шашлыков. Помимо этого будет проводиться флешмоб, в котором сможет принять участие любой желающий. А кульминацией праздника станет массовое приветствие северного солнца. Начало мероприятия в 13 часов.

- Если мы все будем громко кричать: «Здравствуй, Солнце!», то оно обязательно покажется на площади, - уверена Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска, - и нас всех согреет своими тёплыми красивыми лучами.