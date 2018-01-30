Мурманчан приглашают на викторину «Своя игра»

На какой срок избирается президент? Кому подчиняется суд в Российской Федерации? Вопросы, которые необходимо знать каждому гражданину, у ребят из мурманских учебных заведений, похоже, пробелов в правовой грамотности нет.

«Конституция и молодёжь» - это интеллектуальная викторина «Своя игра». 30 и 31 января в информационном центре по атомной энергии на атомном ледоколе-музее «Ленин» состоится одно из мероприятий этого проекта. Оно направлено на повышение правовой образованности граждан, проверку знаний функций и задач различных органов власти Мурманской области, а также развитие чувства патриотизма и уважения к своему региону и государству. Целевая группа конкурса: школьники и студенты города Мурманска. Организатором проекта является уполномоченный по правам человека в Мурманской области, разработчиками и организаторами проведения викторины «Своя игра» в рамках социально-просветительского проекта «Конституция и молодёжь» выступает группа студентов Мурманского арктического государственного университета, которые входят в состав организационной группы социально-просветительского этого проекта.

Игры, викторины проводятся в информационном центре по атомной энергии» по адресу: г.Мурманск, Портовый проезд, 25. Атомный ледокол-музей «Ленин»: 30 января в 14 часов для возрастной группы с 14 до 17 лет, 31 января – в 14 часов для возрастной категории с 18 до 30 лет.