Мурманчан приглашают установить «Зелёный рекорд» в ближайшую субботу

Несмотря на суровые условия Крайнего Севера, садоводы-любители живут в Мурманске почти в каждом дворе. Засаживать клумбы и придомовую территорию стало излюбленным хобби многих жителей областного центра. Чтобы поддержать народных озеленителей, в городе проводится конкурс с призами и ценными подарками.

«Мой зелёный город – мой уютный дом» - теперь это не просто название конкурса, а девиз! Приём заявок на конкурс окончен, почти завершила свою работу и комиссия, которая в течение месяца оценивала цветочные композиции в городских дворах. Осталось только подвести итоги. Победителя мы узнаем в октябре. Особое внимание при выборе лучшей работы будет уделено экологичности материалов и санитарному состоянию газонов.

- С каждым годом всё больше людей принимают участие в этом конкурсе, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Если первоначально, лет 5 назад, было скромно, то сегодня желающих очень много.

Жители дома № 28 на проспекте Кирова участвуют в конкурсе первый раз, но озеленением участка занимаются уже 6 лет. За это время проделана колоссальная работа. Земля на участке была непригодна для растений, здесь было много строительного мусора, а сама почва больше походила на цемент. Теперь же палисадники радуют людей буйством красок.

- Посадили цветы в конце февраля-начале марта: астры, их очень много, календулу, бархатцы, лилии, - рассказывает Рулёва Надежда, участница конкурса «Мой зелёный город – мой уютный дом». – Сегодня всё зелено, все чистенько, аккуратненько. Хорошо».

В ближайшую субботу, 2 сентября, мурманчан зовут на ещё одну интересную акцию. «Зелёный рекорд» стартует в 11 утра. Участники мероприятия высадят на специально определенных территориях многолетние зимующие растения. В акцию попали не только жилые дома, но и общественные места: территории детских садиков, драматического театра, территория у памятника Ленину и даже аллея поколений на Хлобыстова. Всего около 30 адресов.

- Приглашаем всех на эту акцию. Стартовые площадки будут по всему городу, - приглашает на доброе дело горожан Татьяна Елпанова, директор стоматологической клиники «Дента». – В этот день будут высаживаться огромное количество саженцев различных видов деревьев. Принимайте участие, благоустраивайте наш родной город!

Сделать северный Мурманск красивей и красочней – главная цель подобных мероприятий. Всем, кто хочет принять участие в озеленении, могут ознакомиться со списком адресов на сайте городской администрации.