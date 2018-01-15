Мурманчан приглашают высказаться по улучшению городской среды

Городские власти интересуются мнением мурманчан. Наиболее популярные идеи по улучшению облика столицы Заполярья могут быть реализованы уже в этом году.

Свои идеи, предложения по объектам, которые следует включить в программу формирования комфортной городской среды на 2018 год, можно выразить в письменной форме на специальных бланках с указанием персональных данных. 17 урн для сбора предложений размещены в управлениях Октябрьского, Ленинского и Первомайского округов, в библиотеках. О точном их размещении можно узнать на сайте городской администрации.

Комиссия, в состав которой включены представители общественности и активисты из различных сфер, будет учитывать, насколько предложенная идея учитывает интересы всех горожан. Решение примут с помощью голосования. Наибольшие шансы у предложений по улучшению общественных зон отдыха и парков, установке памятников. Стоит поторопиться, так как точки сбора будут работать до 9 февраля.

- Нужно выбирать места, где смогут отдохнуть большее количество горожан, - отметила Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска.

В рамках программы «Комфортная городская среда» в этом году в Мурманске приведут в порядок дворы, жители которых корректно подали заявки в сентябре прошлого года.