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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.18 19:30

Мурманчан радует «Заполярная осень»

Гости из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья привезли свои товары на выставку-ярмарку «Заполярная осень», которая начала свою работу в МурманЭКСПОцентре. На прилавках мясные изделия, сыр, сладости, специи, украшения и даже шубы. Многие участвуют в мероприятии не первый раз и даже обрели здесь своих постоянных покупателей. Организаторы, кажется, предусмотрели всё. Придя на выставку «Заполярная осень» можно  купить украшения, вкусно поесть, запастить грибами и лекарственными травами на зиму. Примерить валенки, носочки и другие изделия ручной работы - без них на севере не обойтись.

- Так как на севере холодно, а изделия ручной работы, например, из овчины сохраняют тепло,  содержат ланолин, который оказывает профилактическое воздействие при артрите, артрозе, других заболеваниях, а самое главное, такие изделия не впитывают влагу. И не холодно и не жарко, - хвалитт своий товар Татьяна Царенко.

Неизменный товар на мурманских ярморках - мёд. Вариаций масса: и  на вкус, и на цвет. Но главное, говорят пчеловоды, мёд не только сладкое лакомство, но и лекарство, поэтому выбирать лучше тот, который больше всего подходит.

- Мёд надо употреблять не только осенью, он укрепляет иммунную систему человека. Мёд и медовые продукты, такие как пыльца, перга - укрепляют иммунитет, поэтому желательно их употреблять весь год. Нужно правильно употреблять:  есть мёд можно утром, вечером по чайной ложке. Этого достаточно, в принципе. Много зависит и  от того, какой мёд человеку больше подходит и нужен, - поясняет  Надежда Крайнева.

Особым спросом у северян пользуется рыба. Копчёную, соленую вяленую  - её привезли сюда даже с Камчатки. А у стенда с продукцией мурманских промысловиков традиционный аншлаг. Очередь двигается быстро, но меньше при этом не становится. Производители популярной печени трески уверяю, что никаких консервантов, только рыба и соль.

- Мы практически здесь постоянно участвуем. Стараемся наших мурманчан накормить продукцией местного производства, - рассказывает Юлия Крыкова. - У нас есть такой продукт, мы его только изготавливаем. Это печень трески по-мурмански. Она представлена во всех мурманских магазинах. Мы её изготавливаем на бортах судов, у нас рыбофабрики. Наша мурманская рыба. Наша треска.

Анваржон Джалилов из Узбекистана считает себя в чем-то мурманчанином. Приезжает сюда двадцатый год подряд. Узбекская кухня в России стремительно набирает популярность. А как приготовить восточное блюдо без оригинальных, согретых солнцем специй, кураги или изюма?

- Я приезжаю сколько лет уже сюда меня очень радует народ Мурманска, севера, мне даже погода здесь нравится. Мне погода здесь нравится, - говорит гость из тёплого края.

Гордится Мурманск и меховыми изделиями. Специалист уверяет, в этом году в моде норка, воротник у шубки может быть любым, а сам элемент гардероба не должен быть свободным. Ну а в целом - это дело вкуса, главное, чтобы счастливой обладательнице шуба нравилась.

- Я хочу сказать спасибо «Заполярной осени», - говорит Ольга Голоперова. - Двадцать лет я участвую во всех выставках. Для меня это продвижение в бизнесе. Спасибо, что у нас такие выставки проходят в городе Мурманске.

Выставка-ярмарка продолжит свою работу до 7 октября.

 

Комментарии

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