Мурманчан радуют дальневосточными деликатесами
Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения. Здесь можно приобрести чавычу, белорыбицу, тунец и палтус, нерку и омуль, белугу и красную икру.
- Хорошая рыбка, хорошая. Я беру часто её, белорыбицу.
- Как приезжают, я сразу сюда. Первый заезд, я сразу тут. Потому что на второй и третий день уже разбирают белорыбицу.
- Чавычу в первый раз брали, сейчас хотим белорыбицу взять.
Морская дикая рыба и икра содержат в себе множество витаминов. Например, чавыча - ценный источник Омега-3 и 6 жирных кислот, витамина D, белка, фолиевой кислоты. А ещё камчатскую рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. Это сохраняет натуральный вкус и полезные вещества.
- Рыбу купили: белорыбицу и тунец.
- И как вам камчатская рыбка?
- Очень вкусная, каждую выставку мы сюда приходим.
- Чавыча вкусная, всё время покупаю тут.
Камчатские рыба и икра - это достойное угощение на любом столе. Приобрести дальневосточные деликатесы можно на ярмарке «Весенний каприз» на Кольском проспекте, 51. Выставка работает по 3 марта включительно.
На правах рекламы.