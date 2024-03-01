Мурманчан радуют дальневосточными деликатесами

Выставка «Икра и рыба Камчатская» вновь работает в столице Заполярья. Жители и гости города могут насладиться вкусами дальневосточных деликатесов.

Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения. Здесь можно приобрести чавычу, белорыбицу, тунец и палтус, нерку и омуль, белугу и красную икру.

- Хорошая рыбка, хорошая. Я беру часто её, белорыбицу.

- Как приезжают, я сразу сюда. Первый заезд, я сразу тут. Потому что на второй и третий день уже разбирают белорыбицу.

- Чавычу в первый раз брали, сейчас хотим белорыбицу взять.

Морская дикая рыба и икра содержат в себе множество витаминов. Например, чавыча - ценный источник Омега-3 и 6 жирных кислот, витамина D, белка, фолиевой кислоты. А ещё камчатскую рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. Это сохраняет натуральный вкус и полезные вещества.

- Рыбу купили: белорыбицу и тунец.

- И как вам камчатская рыбка?

- Очень вкусная, каждую выставку мы сюда приходим.

- Чавыча вкусная, всё время покупаю тут.

Камчатские рыба и икра - это достойное угощение на любом столе. Приобрести дальневосточные деликатесы можно на ярмарке «Весенний каприз» на Кольском проспекте, 51. Выставка работает по 3 марта включительно.

На правах рекламы.