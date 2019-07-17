Мурманчан раздражает вонь в подъездах, но они сами способствуют этому явлению

В редакцию телеканала «Аркик-ТВ» обратились взволнованные жители дома № 11 по ул. Бабикова с жалобой на удушающий запах. Больше всех достаётся жителям первых этажей, среди которых пожилая женщина, страдающая бронхиальной астмой.

Тошнотворный запах фекалий во вполне благополучной, на первый взгляд, девятиэтажке Первомайского округа Мурманска не даёт покоя жителям уже не первую неделю. Источник зловония – подвал. Оттуда запах стремительно распространился в подъезды и квартиры жителей дома, захватывая этаж за этажом.

«Третью неделю ужасный запах фекалий. Я задыхаюсь, у меня бронхиальная астма, - делится своими бедами Татьяна Пышкина, житель дома № 11 по ул. Бабикова Мурманска. - Как не звоню, музыка у них, у меня есть их телефон».

«Я живу на шестом этаже. Запах и нас беспокоит, - уверяет Альфред Рамазанов, житель дома № 11 по ул. Бабикова Мурманска. – И это мы отмечаем со времени зимы, уже больше полгода этот запах у нас».

Чтобы не задохнуться жильцам приходится открывать двери и окна подъезда, форточки в квартирах, что в нынешнее холодное лето со стороны выглядит, как минимум, странно. За разъяснениями ситуации журналисты обратились к руководителю управляющей компании.

«О проблемах жильцов мы знаем давно. Держим на контроле данный дом с 8-го июля, - сообщил «Арктик-ТВ» Евгений Никандров, генеральный директор управляющей компании. - В этот день поступила заявка на запах канализации. Прочистили над квартирой № 3, достали тряпку. 10-го июля поступила повторная заявка. Снова прочистили, изъяли памперс. 11-го числа поступила заявка, что встали колодцы между 11 и 12-м домом, которые в зоне ответственности водоканала».

Далее, по словам руководителя управляющей компании, 15 июля служба водоканала провела прочистку. Согласно документации, контрольное обследование через двое суток, показало, что система работает в штатном режиме, но имеется сильный остаточный запах.

«Нужно немножко потерпеть, пока всё это сойдет, подвал обработаем соответствующими материалами. Всё это подсохнет. Но, учитывая какая погода, сохнуть может долго, - пояснил Евгений Никандров, генеральный директор управляющей компании. - Причины две: нерадивое отношение граждан к своему имуществу, которые допускают слив в канализацию средств личной гигиены».

Как нам пояснили в управляющей компании, водоотведение в подвальном помещении дома оборудовано специальным устройством, которое в случае засора, содержимое трубы сбрасывает в подвал. Так удаётся спасти первые этажи от аварийных разливов в квартиры. Мы продолжаем следить за ситуацией в доме № 11 по улице Бабикова и искренне надеемся, что таких аварий больше не повторится.