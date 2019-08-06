Мурманчанам Андрей Чибис пришёлся по душе!

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало очередной рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации. Нас, конечно, интересует информация о нашем регионе. Политологи отметили возрастающее влияние Андрея Чибиса, врио губернатора, особенно после заявления Татьяны Голиковой о том, что наш регион получит около 7,5 миллиарда рублей до 2024 года на реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование».

Редакция «Арктик-ТВ» решила проверить эти выводы и провела собственный опрос среди мурманчан. Никаких фамилий наши корреспонденты не называли – мы поинтересовались о том, кого из сильных политиков, оказывающих влияние на развитие региона и города, знают мурманчане. Срез мнений получился довольно интересный:

- Ну, Чибис, однозначно.

- Я думаю, что Чибис, всё-таки. Ну, он молодец. Да. И по глазам видно - уверенный в себе человек.

- Ну, новый руководитель, который пришёл. Андрей Чибис.

- Владимир Путин. А из Мурманских? Не обладаю данной информацией в полной мере, потому что политикой не увлекаюсь.

- Я думаю, что сейчас новый, который губернатор. Он стал часто ездить по городам.

- Ну, наверное, Чибис. Судя по радио, по телевидению он делает много.

- Не знаю.

- Сысоев мне нравится...

- Ой, даже не знаю. Мне нравится сегодняшний губернатор. И.о. губернатора. Очень хороший мужчина, дай бог, чтобы у него всё получилось.

- Вы знаете, я думаю, наш новый губернатор, которого здесь назначили, чтобы привёл в порядок наш город, сделал счастливым, красивым по многим вопросам.