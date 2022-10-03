Мурманчанам комфортно жить «под крылом» ТСЖ «На Крупской»

За порядком в МКД на улице Крупской следит председатель ТСЖ Ирина Медведева. Уже девять лет она решает жилищные вопросы и знает каждого жителя по имени. Под её контролем 6 домов - это 8 подъездов.

Ирина Медведева, председатель ТСЖ «На Крупской»: «За 12 лет сделано очень много. Мы установили теплообменники по программе, когда они устанавливались с согласованием ТЭЦ. В своё время мы рассчитывались с ТЭЦ по счётчикам тепловым до 2017 года. Мы установили в подъездах окна, поменяли во всех подъездах по всем домам. Мы частично сделали ремонт подвалов, мы отремонтировали кровлю».

Как отмечает председатель, радостным событием было получить грант на ремонт лифтового оборудования в 48-ом доме.

Ирина Медведева, председатель ТСЖ «На Крупской»: «Мы сейчас ожидаем, когда выйдут ремонтники на наш подъезд и начнут демонтаж старого оборудования. Обещали, что в течение трёх месяцев они установят уже новый лифт. Людям будет приятно и нам приятно, потому что лифт по всему нашему ТСЖ заменён только в 54-ом доме».

Жители дома № 54 на улице Крупской довольны и новым ремонтом в подъезде, стараются поддерживать порядок.

На первом этаже, бросается в глаза ящик для сбора батареек. Все провода убраны в кабель-канал и, как говорит, председатель, здесь запрещено) Например, Анатолий Иванович с 1984 года живёт в девятиэтажке и доволен работой ТСЖ.

Анатолий Шишков, житель дома: «Отлично. Наш председатель Ирина Юрьевна любые вопросы решаются на раз».

А вот в доме №54 на улице Крупской сейчас идет косметический ремонт подъезда. Здесь сняли старую побелку, нужно зашпаклевать трещины и покрасить. По планам, завершать ремонт через неделю.

Планируют выполнить благоустройство и во дворе дома.

Ирина Медведева, председатель ТСЖ «На Крупской»: «На 2023-2024 годы наш двор включён в программу «Комфортная среда». Отремонтируют у нас и асфальтовое покрытие в полном объёме, планируем, что всё-таки площадка приобретёт достаточно приятный вид».

Вопросы ТСЖ на улице Крупской решает планомерно и, как отмечает председатель, люди стали больше заинтересованы в поддержании порядка.

ТСЖ - форма управления многоквартирным домом остаётся одной из самых эффективных, подчеркивают эксперты.