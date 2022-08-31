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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.22 19:30

Мурманчанам не нравится жить с «бассейном» в подвале и чёрной плесенью в подъезде

Жительница дома на улице Книповича, 29 в Мурманске уже неоднократно обращалась в коммунальные службы.

Жители дома на улице Книповича, 29 Мурманска уже перестали закрывать дверь в подъезд, чтобы своими силами устранить источник, из-за которого на лестничной площадке облупилась вся краска и появилась чёрного цвета плесень вплоть до пятого этажа.

Екатерина Селиванова, жительница дома на улице Книповича: «Часто очень прорывались трубы, вода стоит постоянно. Год, больше года стоит вода. Не знаю причину откуда она появилась, откачивать обещали каждый день, но что-то не откачивают».

Екатерина Николаевна живёт в своём доме практически с года его сдачи, а это более 50-ти лет. Последнее время она обращается в различные коммунальные службы, чтобы они помогли решить проблему, но всё безрезультатно.

Екатерина Селиванова, жительница дома на улице Книповича: «В последний раз Ольга писала - соседка сверху, с пятого этажа. Ей обещали сделать в ближайшее время, сделать ремонт».

В ответ на обращения жительницы Министерство жилищного надзора выдало управляющей компании предписание об устранении выявленных нарушений, начиная с осушения подвального помещения до отделочных работ стен и потолка. Прошло уже полгода, а ситуация остается прежней.

Надежда Герасимова, жительница дома на улице Книповича: «В подвале подъезда очень там парит. Недавно я пришла, а у меня двери в ванную не закрываются, они все распухли. Полы кое-где тоже начинают портиться, а мы их делали недавно».

Помимо затопленного подвала, плесени и комаров существуют и другие проблемы. Например, облупленный фасад, выбитые ячейки подъездных окон, заросли борщевика у подъездов.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» продолжит следим за развитием событий.

 

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