Мурманчанам обещают, что зубная боль их будет мучить недолго

В областной стоматологии на улице Буркова полным ходом идут ремонтные работы, которые должны завершить уже к концу сентября. В государственной программе Мурманской области «Развитие здравоохранения» на укрепление материально-технической базы поликлиники предусмотрено порядка 13 млн рублей. После реконструкции в здании появятся новые рабочие места для детских стоматологов.

Здание областной стоматологии на улице Буркова, 17 не видело ремонта с начала 80-х годов прошлого века. За это время в негодность пришло почти всё: от пола до потолка, освещение и электропроводка, трубы и санузлы, окна и двери. Но сегодня здесь идёт капитальный ремонт.

- Сейчас здесь проводятся серьёзные работы. Наверное, таких работ у нас нигде ещё не было, - говорит Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. – Ремонт идёт от подвала до кровли. Работы большие, но уверенность у меня есть, что к концу сентября здесь всё будет сделано, начнётся оказание медицинской помощи.

Провести такую реконструкцию стало возможным благодаря объединению муниципальных стоматологических кабинетов в единое учреждение. На период отпусков, когда пациентов традиционно становится в городе меньше, врачи с улицы Буркова смогли переехать в филиал на проспекте Героев-североморцев. Это не только позволило не прекращать приём больных, но и позволило сотрудникам обменяться опытом с коллегами. К счастью, в стоматологическом отделении № 2 имеется достаточно количество кабинетов, которые, к слову, совсем недавно были отремонтированы, в них установили новое оборудование.

После завершения работ на улице Буркова современное оснащение медкабинетов появится и там.

- Жители Мурманска получат красивые, просторные, современно оборудованное медицинское учреждение, где будет оказываться стоматологическая помощь, - говорит Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - В этой сфере существуют проблемы, мы все об этом знаем, мы не закрываем на них глаза. Они не решаются в пять минут, но, во всяком случае, мы для себя разработали механизм, мы идём по пути их решения.

Не останется без внимания и детское стоматологическое отделение. Министр здравоохранения Валерий Перетрухин обещает, что в областной стоматологии появятся отдельный кабинет для подростков от 14 до 18 лет на три рабочих места. Это должно повысить доступность медицинской помощи на фоне существующего дефицита врачей.

- Более 40 тысяч детского населения прикреплено к нашему учреждению и это только по городу Мурманску, - говорит Эмма Толмачёва, главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники. Конечно же 10-12 врачей не в силах обеспечить обслуживание такого потока по желанию, но мы делаем всё возможное.

Чтобы избавиться от очередей в стоматологиях, регион активно привлекает молодых специалистов. Врачи, которые приедут в Заполярье, смогут работать в хороших условиях на современном оборудовании. А пациенты обновленной областной стоматологии уже в сентябре смогут по достоинству оценить те изменения, которые произошли за летние месяцы.