В Мурманской области растёт число преступлений экономической и коррупционной направленности«Арктик-ТВ» составляет рейтинг состояния детских площадок Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»16.08.17 20:30

Мурманчанам обещают, что зубная боль их будет мучить недолго

В областной стоматологии на улице Буркова полным ходом идут ремонтные работы, которые должны завершить уже к концу сентября. В государственной программе Мурманской области «Развитие здравоохранения» на укрепление материально-технической базы поликлиники предусмотрено порядка 13 млн рублей. После реконструкции в здании появятся новые рабочие места для детских стоматологов.

Здание областной стоматологии на улице Буркова, 17 не видело ремонта с начала 80-х годов прошлого века. За это время в негодность пришло почти всё: от пола до потолка, освещение и электропроводка, трубы и санузлы, окна и двери. Но сегодня здесь идёт капитальный ремонт.

- Сейчас здесь проводятся серьёзные работы. Наверное, таких работ у нас нигде ещё не было, - говорит Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. – Ремонт идёт от подвала до кровли. Работы большие, но уверенность у меня есть, что к концу сентября здесь всё будет сделано, начнётся оказание медицинской помощи.

Провести такую реконструкцию стало возможным благодаря объединению муниципальных стоматологических кабинетов в единое учреждение. На период отпусков, когда пациентов традиционно становится в городе меньше, врачи с улицы Буркова смогли переехать в филиал на проспекте Героев-североморцев. Это не только позволило не прекращать приём больных, но и позволило сотрудникам обменяться опытом с коллегами. К счастью, в стоматологическом отделении № 2 имеется достаточно количество кабинетов, которые, к слову, совсем недавно были отремонтированы, в них установили новое оборудование.

После завершения работ на улице Буркова современное оснащение медкабинетов появится и там.

- Жители Мурманска получат красивые, просторные, современно оборудованное медицинское учреждение, где будет оказываться стоматологическая помощь, - говорит Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области. - В этой сфере существуют проблемы, мы все об этом знаем, мы не закрываем на них глаза. Они не решаются в пять минут, но, во всяком случае, мы для себя разработали механизм, мы идём по пути их решения.

Не останется без внимания и детское стоматологическое отделение. Министр здравоохранения Валерий Перетрухин обещает, что в областной стоматологии появятся отдельный кабинет для подростков от 14 до 18 лет на три рабочих места. Это должно повысить доступность медицинской помощи на фоне существующего дефицита врачей.

- Более 40 тысяч детского населения прикреплено к нашему учреждению и это только по городу Мурманску, - говорит Эмма Толмачёва, главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники. Конечно же 10-12 врачей не в силах обеспечить обслуживание такого потока по желанию, но мы делаем всё возможное.

Чтобы избавиться от очередей в стоматологиях, регион активно привлекает молодых специалистов. Врачи, которые приедут в Заполярье, смогут работать в хороших условиях на современном оборудовании. А пациенты обновленной областной стоматологии уже в сентябре смогут по достоинству оценить те изменения, которые произошли за летние месяцы. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
11.08.17: Постепенный переход России на электромобили может быть осуществлён в ближайшее десятилетие, считает министр транспорта РФ Максим Соколов. А вы согласны с оптимизмом этого федерального руководителя?Проголосовало: 364 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владислав Владимирович
16.08.17 12:00
Здравствуйте! Обратил внимание при прочтении статьи на опечатку - парня того (студент нашего университета) зовут Никита Степышев. Возможно из-за шума он недостаточно отчётливо произнёс свою фамилию. П
Комментарий к новости:«Мутант» вышел из Мончегорска
Ирина
16.08.17 10:52
и у меня были такие непонятные вызовы: тренькнет звонок и замолчит, а в меню высвечивается номер пропущенного звонка. Теперь стало мне понятно, с чем это связано.
Комментарий к новости:Не поддавайтесь на телефонные «провокации»
Антон Н.
16.08.17 09:00
Был на этой неделе такой странный звоночек, но у меня правило, на незнакомый номер не реагировать, если он сорвался: если кому-то очень надо, то он перезвонит, а если очень - отправит смс-сообщение. А
Комментарий к новости:Не поддавайтесь на телефонные «провокации»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиМурманская область оказалась в числе аутсайдеров, где эксперты не видят ни роста реальных доходов населения, ни оживления покупательской активности-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 38 копеек, доллара – на 27 копеек-PRO ЭнергетикуВ Колэнерго продолжается масштабная реконструкция подстанции ПС-88-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» продолжит вести разведку арктических участков самостоятельно-PRO ЗаконыВы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика