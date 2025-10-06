Мурманчанам подарили «умную» спортивную площадку

Хорошим дополнением к праздничному настроению жителей микрорайона на улице Аскольдовцев от Дня рождения города-героя стали и эмоции от открытия в их дворе «умной» спортивной площадки.

Спортивный объект на улице Аскольдовцев у Мурманского академического лицея построили поручению президента в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» и стратегического плана «На Севере — жить!».

Теперь, благодаря инициативе неравнодушных граждан, на месте бывшего пустыря появилась площадка для баскетбола и мини-футбола с тартановым покрытием, которую зимой будут заливать льдом, чтобы играть в хоккей и кататься на коньках.

Рядом оборудована зона для воркаута с турниками, брусьями, рукоходом и тренажёрами. Комплексом смогут пользоваться как учащиеся академического лицея для уроков физкультуры, так и все жители микрорайона.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Я хочу поздравить мурманчан с этим. Площадка станет местом притяжения, приводите сюда своих детей. Спорт начинается с семьи!».

Также для удобства мурманчан на тренажёрах сделали таблички с QR-кодом, которые помогут найти список упражнений для каждого оборудования.