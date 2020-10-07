Мурманчанам пора прощаться с городскими фонтами

Конструкции уже начали готовить к зимовке. Это связано с постепенным понижением температуры воздуха и ночными заморозками.

В центре Мурманска конструкции фонтанов начнут разбирать и консервировать их на время холодов с понедельника. Более сотни элементов - насосов, форсунок и световых деталей - будут сняты и отправлены на склад.

12 октября демонтаж гидросооружения начнут в парке и на улице Зои Космодемьянской. На озере Глубоком рабочие уже начали разбирать конструкцию. А консервация фонтана на Семёновском озере стартует в эту пятницу, девятого октября.

За несколько дней специалисты не только разберут устройства, но и проведут их ревизию.