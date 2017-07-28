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День за днём с «Арктик-ТВ»28.07.17 19:30

Мурманчанам пора выйти из спячки равнодушия

В вашем дворе может появиться новая детская площадка, постриженный газон и зона для отдыха. Вот только многие в такое счастье не верят, как, например, мурманчане с улицы Фадеев Ручей, которые просто не пришли на встречу с депутатами.

Есть в Мурманске улицы застывшее во времени и ничуть не похожие на основную часть города. Фадеев Ручей - одна из таких застывших во времени. Здесь территорию вокруг малоэтажных домов до сих пор огораживают  самодельные заборы, сколоченные из того, что попало под руку. А местные жители, как это принято в деревне, сушат постиранное бельё прямо во дворах.

Возможно, чтобы не нарушать такую идиллию и не портить колорит, собственники квартир в соседних домах не стали участвовать в проекте по формированию городской среды и не пришли на встречу с депутатами горсовета, зато партийным проектом заинтересовались жители прилегающих, более «современных» улиц. 

- Мы живём в 53 доме на улице Баумана, - говорит подошедшая к депутатам мурманчанка Марина Мельниченко. - У нас нет площадки для отдыха, только песочница, поэтому дети у меня одни не могут выйти никуда. Очень хотим площадку с нормальными качелями.

Идея сделать город более  комфортным, поддерживается федеральными средствами, например, Мурманску в этом году на благоустройство территорий рядом с  жилыми домами и организацию зон отдыха выделено 65 миллионов рублей. Принять участие в акции могут жители любого двора, достаточно подать заявку, а помочь оформить документы возьмутся депутаты горсовета.

- Главное, инициатива должна исходить от горожан, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Если нет желания у них, то  ни один депутат, ни один начальник ничего не сделает. Этого не позволяет закон,  положение и программа. Начинать надо с инициативы граждан: провести собрание, разработать проект и двигать дело дальше. А наша задача - юридическая помощь.  

Совсем скоро начнут облагораживать дворы на улицах Достоевского, Гагарина, Мирона и Анатолия Бредова, поэтому, многие горожане, увидев эти изменения, захотят такие же преобразования  и рядом со своими домами.

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