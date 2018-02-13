Мурманчанам, пострадавшим от пожара, администрация окажет помощь

На встрече с жильцами квартир, пострадавших от пожара в доме по улице Володарского, 10, главе администрации города Мурманска Андрею Сысоеву пришедшие задали волнующие их вопросы. Напомним, 8 февраля в четвертом подъезде дома № 10 по улице Володарского в городе Мурманске произошёл пожар. Пострадало 8 квартир.

Сейчас специалисты технической комиссии проводят обследование конструкций помещений для определения фактического состояния дома. После проектирования будут определены объём и сроки проведения восстановительных работ.

Городскими властями принято решение выделить 100 тысяч рублей на каждую квартиру для непредвиденных затрат. Кроме того, жителям по заявлениям будут предоставлены помещения маневренного фонда.

Допуск в подъезд сгоревшего дома ограничен.

- Допуск может быть только для тех людей, которые имеют на это право, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации г.Мурманска. - Сегодня ещё не закончены следственные действия, безусловно, они пользуются приоритетом и мы выполняем все условия. Посещение дома после ЧП небезопасно.