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День за днём с «Арктик-ТВ»28.03.18 19:30

Мурманчанам, пострадавшим при взрыве газа в доме, окажут материальную помощь

Пострадавшие при взрыве газа в доме на улице Свердлова получат материальную помощь. Губернатор Марина Ковтун взяла ситуацию  под личный контроль и заверила, что поддержка будет оказана всем, кто лишился жилья.  

Организация помощи пострадавшим и лишившимся жилья в результате взрыва бытового газа в Мурманске на улице Свердлова, стала основной темой рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с главой администрации города-героя Андреем Сысоевым и мэром Мурманска Дмитрием Филипповым.

Как прозвучало во время заседания, сейчас в пункте временного размещения  находятся четыре семьи, это 14 человек.

- Все они обеспечены мебелью, постельным бельём,  - сообщил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Пункт временного размещения обеспечен плитами, чтобы приготовить горячую пищу. У людей жалоб и дополнительных просьб нет.

По словам Андрея Сысоева, дом, где произошёл взрыв, был обследован с использованием специальной аппаратуры, в результате экспертизы второй и третий подъезды признаны пригодными для проживания. По первому подъезду работы ещё продолжаются, поэтому решение о возможности его восстановления будет принято позже. 

Глава региона отметила, что будет держать ситуацию на личном контроле, и попросила руководство муниципалитета проработать вопрос о предоставлении крова пострадавшим  из городского маневренного фонда.

- Я прошу вас держать на постоянном контроле данную ситуацию, докладывать мне незамедлительно и в ежедневном режиме, - потребовала Марины Ковтун, губернатор Мурманской области.

Администрацией города также принято решение о выделении семьям погибших при взрыве по 100 тысяч рублей.

В этот же день губернатор Марина Ковтун навестила в больнице пострадавшего от взрыва мальчика 11-летнего Никиту, пообщалась с его родителями и лечащим врачом. По их словам, ребёнок идёт на поправку.

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