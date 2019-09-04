Мурманчанам предлагают выбрать проект благоустройства территории около Фадеева Ручья

Зелёная зона у Фадеева Ручья - живописное место, которое, несмотря на близость к главной транспортной артерии города - Кольскому проспекту, по- уютному тихое. Но сейчас наслаждаться прогулками здесь очень сложно - асфальт и ступеньки разбиты, скамеек нет, а ручей требует очистки.

Депутаты горсовета приехали на место, что обсудить с горожанами проект благоустройства и лично посмотреть, что тут можно сделать.

«Я думаю, что пройдёт небольшое время, когда мы увидим на месте этого разбитого асфальта, сломанных ограждений новый облик зоны отдыха, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – В проекте оговаривается площадь благоустройства 5290 квадратных метров, она проходит не только здесь, она сворачивает и идёт вдоль всей улицы Копытова».

Инициативу о благоустройстве не только больших городских объектов, но и зон отдыха в микрорайонах выдвинула мурманская молодёжь. Представители власти идею поддержали, теперь слово за мурманчанами. В единый день голосования жители микрорайона сами будут решать, какой должна быть новая зона отдыха. Будут предложены разные варианты: от тренажёров и клумб до тёплых скамеек.

«Я как-то все время говорю, давайте тёплые скамейки устанавливать, - отмечает Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов города Мурманска. - А мурманчане очень экономные, говорят, что тёплые - это, наверное, потребуется много денег из бюджета. Давайте без тёплых скамеек. Горожане не просто хотят что-то сделать, они ещё это продумывают, очень осознанно к этому подходят».