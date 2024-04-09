Мурманчанам предложили проверить домашние тонометры на точность показателей

Жители столицы Заполярья приносили в областную больницу свои приборы, чтобы проверить их на наличие отклонений в показателях.

Проверять приборы, измеряющие, например, артериальное давление, важно, потому что ошибочные результаты могут привести к неправильной диагностике, а также неверному лечению. А это, в свою очередь, может повлиять на ухудшение самочувствия.

Чтобы северяне точно знали свои показатели, в Мурманской областной больнице организовали проверку аппаратов.

Татьяна Позднякова, врач-кардиолог консультативно-диагностического центра Мурманской областной больницы: «Любому взрослому человеку нужно знать своё артериальное давление, потому что, если оно отличается от нормального, то это уже переводит человека в риски развития в дальнейшем сердечно-сосудистых болезней, которые могут стать причиной даже смертельного исхода, преждевременной смерти».

Важно регулярно измерять давление - здоровым считается 120 на 80. Специалисты утверждают, что при таких показателях подходить к тонометру можно раз в пять лет. Однако, прибор тоже может показывать неточные данные. Для этого и важно проверять его на ошибки.

Константин Озол, заместитель директора по метрологии ФБУ «Мурманский ЦСМ»: «Средний срок службы тонометра составляет 7 – 10 лет. В период своей эксплуатации тонометр подвергается большому количеству нагрузок и актуальна необходимость проверки точности его показаний».

Специалисты Мурманского центра стандартизации проверяют верность показателей прибора. Если тонометр исправен, то его маркируют соответствующим знаком, им можно будет пользоваться дальше. В противном случае, владельца оповещают о неисправности и необходимости его замены.

Починить вышедший из строя тонометр невозможно, а если им пользоваться и дальше, то могут быть риски для здоровья и жизни.