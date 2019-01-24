Мурманчанам продавали контрафактные джинсы

Мурманчане покупали в одной из торговых точек города поддельные джинсы под видом фирменных. Но незаконную торговлю пресекли полицейские областного центра.

Всего на полках магазина было обнаружено более 100 экземпляров подозрительной продукции, которую пришлось изъять. Теперь предприимчивому бизнесмену грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей.

- В адрес правообладателя направлено истребование с целью определения ущерба и определения признаков контрафактности, - комментирует Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области. - В дальнейшем будет решён вопрос о привлечение виновного к административной ответственности.