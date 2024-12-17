Мурманчанам продолжают вручать ключи от новых квартир

Дом под номером 9 на улице Успенского торжественно введён в эксплуатацию. За строительством здания губернатор наблюдал лично и регулярно выезжал на объект с проверками. Поэтому за качество он ручается.

Новые дома появляются в Мурманске, как грибы после дождя. В преддверии Нового года ещё один новый объект на карте города обзавёлся собственниками.

Сегодня жители аварийного фонда и дети-сироты получили ключи от новых современных квартир.

Дом под номером 9 на улице Успенского торжественно введён в эксплуатацию. За строительством здания губернатор наблюдал лично и регулярно выезжал на объект с проверками. Поэтому за качество он ручается.

- Смотрел, как строится. Сейчас вместе посмотрим. Но дом получился добротный, качественный, тёплый, за что строителям тоже огромное спасибо. Поэтому всех поздравляю с новым жильём и с наступающим Новым годом. Живите счастливо, по-доброму, по-хозяйски относитесь.

В торжественной обстановке глава региона вручил ключи от квартир будущим жителям.

Конечно, любая стройка не обходится без сложностей. Однако, несмотря на суровые условия Севера, вот уже которое здание в регионе сдаётся не просто в срок, а даже с опережением. И не последнюю роль здесь играет оперативная реакция на возникающие трудности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Кто хоть раз делал ремонт в своей квартире, понимает, что каждый раз возникают те или иные обстоятельства, которые требуют решения. Конечно, строить на Севере тяжело, правда, и не дешево. Каждый раз возникает то скала, которой не было в проекте, и так далее. Поэтому вовремя надо принимать необходимые решения, чтобы объекты были сданы».

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Стройку мы начали в прошлом году. Пообещали людям до конца 2024 года, что они получат здесь квартиры. Мы своё обещание исполнили. Впереди, конечно, много планов и сами видите, город начинает оживать. Жилищное строительство появляется, строительные краны растут, значит, город живёт».

В 4-этажке 128 квартир. 32 из них получили дети-сироты, готовые к самостоятельной жизни. А в 96 переселятся люди из аварийных домов. Одной из них стала и Валентина Чепрасова. Семья женщины много лет жила в обветшавшем деревянном доме, зато теперь она будет любоваться видом на город с собственного панорамного балкона.

Валентина Чепрасова, новосёл: «По сравнению с тем, где мы жили, так это день и ночь. Ну, у меня там тоже квартира не такая ухоженная. Знаете как - горячей воды нет, а здесь всё будет. Здесь район хороший, мне нравится здесь район».

Новый дом получился современным и стильным. Жилые помещения и места общественного пользования всех секций выполнены в едином цветовом и стилевом решении. А снаружи здание украшено архитектурной художественной подсветкой, что особенно актуально в полярную ночь. Ещё одним приятным сюрпризом для жителей станет удобная парковка.