Мурманчанам рассказали о будущей велоинфраструктуре города

На встрече с разработчиками северяне выслушали возможные направления развития этого направления и выступили со своими предложениями.

Несмотря на то, что сезон катаний на велосипедах подходит к концу, начинается работа над дальнейшим развитием велоинфраструктуры в Мурманске. Один из основных этапов – обсуждение с жителями. Первая встреча уже состоялась. На ней активные мурманчане и общественники смогли выслушать предложения проектировщиков и, самое главное, высказать своё мнение по этому вопросу.

Александра Клепцова, мурманчанка: «Я бы хотела видеть сетку, которая окутает действительно много улиц, но которая будет связана, потому что обрывочные дорожки на самом деле не особо помогают этому движению».

Роман Глек, общественный деятель: «Я не буду, как житель, лоббировать свои личные интересы. Я имею в виду, например, к своему двору, чтобы была велодорожка и так далее. У нас всё-таки достаточно тротуаров. Больше надо центр города охватывать, я считаю».

В центре города уже есть и пункты велопроката и первые тестовые варианты велодорожек появились этим летом. Но что касается других округов города, то картинка иная. А мурманчане из «Первомайки» и Ленинского района тоже любят кататься на велосипедах, значит, сеть надо расширять.

Александра Никитина, специалист АНО «Центр городского развития Мурманской области»: «Фирма, которая занимается разработкой велоинфраструктуры, представит свой план развития инфраструктуры на весь город. Начинаем с центра и постепенно продвигаемся в Первомайский и Ленинский районы».

Компания-проектировщик до конца года должна определить не только трассировку велосипедной сети и расположением инфраструктурных объектов, но и внести изменения в проекты организации дорожного движения. Таким образом, по мнению экспертов, уже следующий велосезон в Мурманске станет гораздо удобнее для передвижений.