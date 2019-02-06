Мурманчанам возместят стоимость приставки для перехода на цифровое телевидение

Мурманчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, администрация города компенсирует затраты на приобретение приставки и антенны для перехода с аналогового на цифровое эфирное телевещание. Для получения выплаты необходимо лишь предоставить кассовый и товарный чеки и подтвердить право на льготу.

Переход с аналогового вещания на цифровое такой же важный шаг в развитии технологий, как и переход с чёрно-белого телевидения на цветное. И если когда-то необходимо было менять телевизор, то сейчас достаточно просто приобрести специальную антенну или приставку для «голубых экранов», выпущенных до 2012 года. Чтобы минимизировать затраты северян, администрацией города Мурманска принято решение об оказании материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Напомним, что абонентам кабельного телевидения (оператор «М2С») дополнительное оборудование не нужно, так как операторы уже давно перешли на «цифру».

- Абоненты, которые сегодня работают с кабельными провайдерами, у которых кабельное телевидение, сегодня уже работают в цифровом формате, - констатирует Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Им никакие манипуляции по переходу на цифровое вещание делать не надо.

В столице Заполярья также сформирован отряд волонтеров, которые будут помогать подключить приставку и перенастроить телевизор пожилым северянам. В целях безопасности у добровольцев будут отличительные знаки: удостоверение городского волонтера, бейдж и куртка со специальной символикой. Перенастройка телевизора не занимает более получаса.

- Принимать документы на компенсацию и осуществлять данную выплату будут специалисты комитета по соцподдержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска. Приём документов будет осуществляться в понедельник, среду и пятницу - три приёмных дня, - рассказала Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи. - Для возмещения стоимости приставки или антенны необходимо всего лишь предоставить кассовый и товарный чеки и документы, подтверждающие право на льготу.

Например, жители Первомайского округа столицы Заполярья за предоставлением компенсации могут обращаться в администрацию округа по адресу: Кольский проспект, 129 дробь 1, а жители Ленинского и Октябрьского округов в администрацию Ленинского округа по адресу: просп.Героев-североморцев, 33.

Получить дополнительную информацию и оставить заявку можно по телефонам: 53-94-54 и 43-38-05.