Мурманчане активно и весело принимали участие в церемонии зажжения огней на новогодней городской ёлке

До празднования Нового года осталось совсем немного. За это время надо всем предстоит окунуться в предновогоднюю суету: успеть купить подарки родным и близким, посетить праздничные мероприятия. Первое из них – зажжение огней на главной ёлке столицы Заполярья.

Несмотря на морозный ноябрьский день, на главной площади Мурманска был накал позитивных эмоций. Северяне делились друг с другом впечатлениями от уходящего года и пожеланиями на 2026 год.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «К нам пришла настоящая зима. Я хочу от всего сердца пожелать вам праздничного настроения, добра и тепла! С наступающим праздником, дорогие друзья!».

Журналисты «Арктик-ТВ, решили провести опрос среди участников торжественного мероприятия.

- Скажи, пожалуйста, вы ждёте Новый год?

– Да, очень. Да.

– Что пожелаешь на Новый год своим родителям, что ждёшь от Деда Мороза?

– Чтобы у всех было всё хорошо.

– А что ты хочешь пожелать на Новый год?

– Чтобы здоровье было хорошее.

- Какой самый запоминающийся подарок вам когда-либо дарили?

– Компьютер.

– А тебе?

– Ноутбук.

- Сегодня мы будем зажигать огни на городской ёлке. А тебе, страшно?

– Нет.

– Почему не страшно?

- Они же зажгутся.

- Ждёшь Новый год?

– Да!

– Что ты мечтаешь получить на Новый год?

– Я хотела, чтобы 2026 год прошёл очень хорошо, чтобы не было всяких печалей, чтобы он прошёл радостно.

– А что-то материальное хочешь или только духовное?

– Я бы хотела коньки, чтобы кататься с друзьями на катке.

- Что вы ждете от следующего года?

– Ой, честно, уже не знаем, что ждать. Но думаю, что следующий год будет намного лучше и ожидаем сюрпризов каких-то приятных. Надеюсь.

– Жалеете, что уходит этот год?

– Нет. Было много приятного, но всё забираем приятное с собой, а неприятное оставляем в этом году.

За годы жизни за Полярным кругом северяне точно знают, что любое ненастье проходит. Поэтому, для позитива в будущем году, у всех были добрые пожелания. Чтобы они точно сбылись мурманчане загадали их не только под праздничной ёлкой, но и самому Деду Морозу.

Несмотря на то, что из Великого Устюга до Арктики Дед Мороз добирался долго сквозь пургу и снега, «олени» всё-таки успели довезти волшебника вовремя.

 

