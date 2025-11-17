Мурманчане активно и весело принимали участие в церемонии зажжения огней на новогодней городской ёлке
Несмотря на морозный ноябрьский день, на главной площади Мурманска был накал позитивных эмоций. Северяне делились друг с другом впечатлениями от уходящего года и пожеланиями на 2026 год.
Иван Лебедев, глава города Мурманска: «К нам пришла настоящая зима. Я хочу от всего сердца пожелать вам праздничного настроения, добра и тепла! С наступающим праздником, дорогие друзья!».
Журналисты «Арктик-ТВ, решили провести опрос среди участников торжественного мероприятия.
- Скажи, пожалуйста, вы ждёте Новый год?
– Да, очень. Да.
– Что пожелаешь на Новый год своим родителям, что ждёшь от Деда Мороза?
– Чтобы у всех было всё хорошо.
– А что ты хочешь пожелать на Новый год?
– Чтобы здоровье было хорошее.
- Какой самый запоминающийся подарок вам когда-либо дарили?
– Компьютер.
– А тебе?
– Ноутбук.
- Сегодня мы будем зажигать огни на городской ёлке. А тебе, страшно?
– Нет.
– Почему не страшно?
- Они же зажгутся.
- Ждёшь Новый год?
– Да!
– Что ты мечтаешь получить на Новый год?
– Я хотела, чтобы 2026 год прошёл очень хорошо, чтобы не было всяких печалей, чтобы он прошёл радостно.
– А что-то материальное хочешь или только духовное?
– Я бы хотела коньки, чтобы кататься с друзьями на катке.
- Что вы ждете от следующего года?
– Ой, честно, уже не знаем, что ждать. Но думаю, что следующий год будет намного лучше и ожидаем сюрпризов каких-то приятных. Надеюсь.
– Жалеете, что уходит этот год?
– Нет. Было много приятного, но всё забираем приятное с собой, а неприятное оставляем в этом году.
За годы жизни за Полярным кругом северяне точно знают, что любое ненастье проходит. Поэтому, для позитива в будущем году, у всех были добрые пожелания. Чтобы они точно сбылись мурманчане загадали их не только под праздничной ёлкой, но и самому Деду Морозу.
Несмотря на то, что из Великого Устюга до Арктики Дед Мороз добирался долго сквозь пургу и снега, «олени» всё-таки успели довезти волшебника вовремя.