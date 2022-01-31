Мурманчане активно обсуждают план строительства кафедрального собора на месте бывшего парка аттракционов

Территория на улице Буркова в Мурманске пустует много лет. По мнению инициаторов проекта, это место самое подходящее для установки храма-музея. Однако земля здесь уже оказалась занятой. Некоторые телеграм-каналы, которые связывают с деятельностью экс-главы Мурманска Алексеем Веллером и его соратниками в Совете депутатов города, выступили резко против строительства храма.

Все выходные общественность обсуждала новость о планах строительства кафедрального собора. О том, что в столице Заполярья будет храм-музей, который по красоте и величию не будет уступать самым значимым образцам православной архитектуры, стало известно на пресс-конференции главы мурманской митрополии Митрофана.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Нам выпала честь не в Москве поставить в очередной раз храм. В Москве Храм Спасителя, война с Наполеоном, в память о павших, храм в парке Патриот, который посвящён Второй мировой войне, а храм погибшим в Первой мировой войне должен стоять в Мурманске».

Концепция собора уже готова и вскоре будет представлена Святейшему Патриарху Кириллу. Местом для первого в Мурманске кафедрального собора выбрана территория бывшего парка аттракционов на Буркова. Вид с площадки подходящий - панорамный - весь город как на ладони. К тому же место символическое - именно здесь когда-то было воинское кладбище. Решение построить собор принято ещё до революции. В годы Первой мировой начался сбор средств, тогда же был создан комитет по строительству, это решение одобрил император Николай Второй, а также Священный Синод. Храм предполагалось возвести на месте, где сейчас находится Дворец культуры имени Кирова.

Тимофей Пискунов, руководитель отдела культуры Мурманской епархии: «Нынешнее место находится ровно над тем местом, где первоначально должен был располагаться собор. Вы смотрите на ДК имени С.М. Кирова».

Только не всем такая, казалось бы, благая идея пришлась по душе. Выяснилось, что земля очень дорога городской администрации. Причём и в прямом, и в переносном смысле. Владеет ей АО «Север». И, как предполагает портал «Блогер51», это хороший актив под будущую стройку компании «АСМ», принадлежащую семье экс-главы Мурманска Алексея Веллера. Построить здесь можно, например, новый элитный дом или жильё для «НОВАТЭКа», считают журналисты портала «Блогер51». Полагаем, именно по этой причине в социальных сетях и разгорелись нешуточные страсти. Telegram-каналы, по мнению мурманчан, лояльные депутату Госдумы Алексею Веллеру, и вовсе развернули настоящую травлю против представителей Русской православной церкви. Им же вторила, находящейся в розыске Виолетта Грудина, бывшая руководительница регионального штаба организации, признанной в России экстремистской. К кампании подключили все возможные информационные ресурсы, даже создали опрос, пытаясь создать видимость того, что общественность поголовно против строительства дома божьего.

Митрофан (Баданин), митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Я говорю о том, что против строительства собора началась кампания от князя тьмы, которые против строительства памятника в память о дедах и прадедах».

Провокаторы, видимо, ставят перед собой цель раскачать общественное мнение и повторить известный скандал со строительством храма вместо сквера в Екатеринбурге. Вот только в Мурманске это пустырь, который не используется много лет, такая бесхозяйственность порядком надоела. Да, и очередной магазин мурманчанам тут не нужен. Вот только несколько живых откликов:

- Пусть лучше храм будет, чем торговый центр. Не мне решать, но это место надо задействовать, тут все заброшено и хочется, чтобы что-то здесь было.

- Не знаю даже, что сказать. Православный храм – положительно.

Кирилл Бобров, северянин с активной жизненной позицией, он также поддерживает возведение собора, говорит, что успел за выходные из разных точек города оценить, как будет смотреться храм. По его мнению, подошли бы и другие места, например, сопка Варничная или территория у памятника Алёши, но всё же разумнее остановить свой выбор именно на площадке по улице Буркова.

Кирилл Бобров, житель Мурманска: «Путь подхода к этому огромному религиозному месту, тут узел, который сводит дороги и людей. Вот школа первая, дети будут видеть не элитные многоэтажки и как богато живут. Это положительно скажется на воспитании будущего поколения».

Опасения, что здесь построят элитное жильё или фитнесс-клуб понятны. В народе лакомый кусок земли уже называют «золотым». Он числится в собственности «АО «Север». Примечательно, что с целью освободить земельный участок от обременений несколько лет назад был варварски снесён памятный знак на месте старых захоронений. Всё делалось ради маячащей прибыли — именно такое объяснение надругательству тогда нашли сами мурманчане. Далеко за примерами ходить не надо, взять хотя бы недавно проданную «Громаду». Единственный «народный» банный комплекс в Первомайском округе вскоре станет площадкой для продажи шампуней и других средств гигиены, или бывший городской кинотеатр «Атлантика», который также ушёл с молотка.