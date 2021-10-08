Мурманчане активно осваивают новую зону отдыха - Парк Кольский

Парк Кольский в Первомайском округе открыт. Современное пространство для семейного отдыха в морской стилистике и большим количеством функциональных зон с первого взгляда покорило северян.

В начале недели строители наконец сняли заградительную ленту, а северяне смогли увидеть новый Парк Кольский во всей красе. Открытие прошло буднично, тем не менее, приятная новость быстро распространилась среди горожан.

От старых конструкций не осталось и следа. Паровозики и детские аттракционы демонтировали, на смену им водрузили не менее увлекательные качели и горки.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Сделано очень здорово. Мне нравится, что прилегающая территория тоже благоустроена и красивая. Будет газон летом и будет очень здорово».

Завершил работу над объектом подрядчик на 5 недель позже запланированного. Тем не менее здесь ещё есть над чем потрудиться. Сцену планируют сделать крытой. Также вскоре станет доступным общественный туалет. И это только часть масштабного преображения Кольского проспекта.

Евгений Никора, депутат Мурманской областной Думы: «У нас в 2022 году продолжится благоустройство, например, вдоль ручья Чистого, доходим до здания администрации Первомайского округа. Это в планах нашей стратегии «На Севере – жить», в планах на пять лет, они востребованы мурманчанами».

Некоторые горожане стали беспокоиться, что ледяные горки, которые заливали на пустыре зимой, теперь попросту негде будет ставить. У других отсутствие такого развлечения тревоги не вызывает.

Парк не только функционален, но и эстетичен. Все выдержано в морской северной тематике: льдины, волны и дельфины. А главным и самым необычном украшением стала «треска». Чтобы поиграть в огромной рыбине сюда приезжают со всех округов города.

Если и вы соберетесь в парк на прогулку, то не забудьте взять самокат или велосипед для ребёнка, чтобы испытать памп-трек – специальную трассу для активного отдыха.