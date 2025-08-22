Новый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере — отдыхать!»
Мурманчане активно отметили День флага Российской Федерации

Сегодня на празднике не только пели и танцевали под патриотичную музыку, но и развернули большой российский триколор.

День флага Российской Федерации отмечают 22 августа, в день официального признания и использования национального флага РСФСР. В Мурманске большой праздник состоялся на площадке у Семёновского озера.

Елена Ширшова, заместитель временно исполняющего обязанности главы города Мурманска: «Один из прекрасных и великих символов нашего народного единства. Наш красивый, замечательный триколор, сине-бело-красный флаг. Для меня это символ гордости, символ независимости нашей страны, символ единства, символ силы».

Егор Банишевский, директор Муниципального учреждения молодёжной политики «Молодёжь51»: «Я живу в этой стране, горжусь своей страной и горжусь своим флагом. В этот праздничный день я вместе со своим учреждением. Наши активные волонтёры в двух точках города-героя Мурманска вручают ленточки в цветах государственного флага Российской Федерации всем гражданам».

Кстати, есть несколько распространенных версий, что обозначают цвета российского флага. Белый символизирует чистоту, мир и непорочность, синий – веру, искренность и благородство, а красный – мужество, силу, энергию и готовность к решительным действиям.

Мы решили узнать, что значат цвета триколора для мурманчан, проведя небольшой опрос: «Вы знаете, какой праздник сегодня отмечается в России?».

– День российского флага.

– А вы знаете, что значат его цвета?

 – Не помню.

– А предположения какие-то?

– Справедливость, честность…

- Нет, цвета не помню, помню, что аббревиатура «КГБ» снизу вверх читается. Очень символично…

Напомним, что официальной версии, которая чётко даёт понять, что обозначают цвета флага России, нет.

