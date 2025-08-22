Мурманчане активно отметили День флага Российской Федерации
День флага Российской Федерации отмечают 22 августа, в день официального признания и использования национального флага РСФСР. В Мурманске большой праздник состоялся на площадке у Семёновского озера.
Елена Ширшова, заместитель временно исполняющего обязанности главы города Мурманска: «Один из прекрасных и великих символов нашего народного единства. Наш красивый, замечательный триколор, сине-бело-красный флаг. Для меня это символ гордости, символ независимости нашей страны, символ единства, символ силы».
Егор Банишевский, директор Муниципального учреждения молодёжной политики «Молодёжь51»: «Я живу в этой стране, горжусь своей страной и горжусь своим флагом. В этот праздничный день я вместе со своим учреждением. Наши активные волонтёры в двух точках города-героя Мурманска вручают ленточки в цветах государственного флага Российской Федерации всем гражданам».
Кстати, есть несколько распространенных версий, что обозначают цвета российского флага. Белый символизирует чистоту, мир и непорочность, синий – веру, искренность и благородство, а красный – мужество, силу, энергию и готовность к решительным действиям.
Мы решили узнать, что значат цвета триколора для мурманчан, проведя небольшой опрос: «Вы знаете, какой праздник сегодня отмечается в России?».
– День российского флага.
– А вы знаете, что значат его цвета?
– Не помню.
– А предположения какие-то?
– Справедливость, честность…
- Нет, цвета не помню, помню, что аббревиатура «КГБ» снизу вверх читается. Очень символично…
Напомним, что официальной версии, которая чётко даёт понять, что обозначают цвета флага России, нет.