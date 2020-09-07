Мурманчане активно участвовали в акции «Зелёный рекорд»

Выходные нужно проводить с пользой! Особенно, когда погода благоволит этому. Именно в такой день в Мурманске состоялась традиционная акция «Зелёный рекорд». Приобщились к ней сотни горожан от мала до велика.

Акция «Зелёный рекорд» была одновременно организована на 13 городских площадках - территории скверов и парков Мурманска. Все участники высаживали саженцы различных деревьев и кустарников. Например, зону отдыха на улице Шабалина в этом году решили украсить кустиками шиповника.

Наталия Телибаева, депутат Совета депутатов Мурманска: «Мы за каждую зелёную веточку, за каждый листочек боремся. И все это пытаемся сохранить. И мы хотим, чтобы город был красивый, чтобы он был цветущий. Почему мы высаживаем шиповник? Он красиво цветет всегда, радует глаз. Пусть он и колючий, но зато это радость».

Шипы - это даже хорошо, ведь они служат растению защитой. Один раз уколовшись, желание трогать кустарник уже будут меньше, а значит, и радовать своими цветами шиповник будет долго, ведь одно дело противостоять северной непогоде и холоду, а другое - вандалам.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Для детей это супер весёлое мероприятие, потому что на севере, не сказать, что это часто происходит, чтобы можно было прийти, посадить что-нибудь, а потом ходить сюда. Самое большое удовольствие я получаю, когда весной прихожу на это место и вижу, что всё, что мы посадили во время акции «Зелёный рекорд», к счастью, все удачно. Почти все приживается, всё расцветает. Это очень приятно».

Присоединяются к этой акции многие активные мурманчане. Инвентарь и саженцы выдают организаторы. Многие приходят семьями и дружно высаживают растения. Семья Олениченко живёт рядом с этим сквером. Они любят здесь гулять и отдыхать. Узнав о проекте, с радостью присоединились, чтобы сделать город лучше.

Николай Олениченко, Мурманчанин: «Для здоровья хорошо, для района хорошо. Сквер красивый и теперь тут ещё станет лучше. Вот, даже цветочки есть на шиповнике, красота».

И эта красота весной, когда растения станут больше, будет радовать всех жителей микрорайона.

За 7 лет проведения акции «Зелёный рекорд» в Мурманске было высажено 47 тысяч деревьев и кустарников.