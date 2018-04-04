Мурманчане чтят подвиг героев Великой Отечественной войны

В рамках Всероссийской «Вахты памяти» в Мурманске начались мероприятия, посвящённые подготовке к Дню Победы. Сегодня состоялся торжественней митинг в честь лётчика-истребителя, бесстрашного защитника Заполярья и Героя Советского Союза Ивана Бочкова.

С первых дней Великой Отечественной войны Иван Бочков отчаянно сражался с неприятелем, защищая Родину. Он совершил более трёхсот боевых вылетов, учувствовал в сорока пяти воздушных боях, сбил 39 самолётов противника.

Сегодня у памятной плиты Герою Советского Союза прошёл торжественный митинг, который по традиции открывает в столице Заполярья мероприятия в рамках акции «Вахта памяти». Дата выбрана не случайно. Именно в этот деть, 4 апреля 1943 года, 27-летний капитан Иван Бочков был сбит и героически погиб, спасая товарища в воздушном бою.

Почтить память защитника пришли ветераны труда, школьники и неравнодушные горожане.

— За последние два года реконструировано пять мемориальных досок, впереди у нас установка памятника дважды Герою Советского Союза Александру Шабалину и стелы Зое Космодемьянской. Также сейчас мы работаем над реконструкцией памятных досок Саше Ковалеву и Константину Буркову, — рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.